安樂居社工 周慧娘樂助長者 推薦全面護理計畫

本月為社工意識月，安樂居社工周慧娘，向本報敘述了從事社工的歷程。（記者張曼琳／攝影）

本月為社工意識月（Social Worker Awareness Month）。安樂居社工周慧娘向本報敘述了從事社工的歷程，以及其個人故事。作為經驗豐富的社工，她非常推薦社區有需要的家庭，參與安樂居的長者全面護理計畫。

周慧娘表示，她已經有約30年做社工的經驗。她指出，從事社工工作的契機來自於她個人的成長經歷。

周慧娘本身為第一代移民，自幼就住在舊金山華埠 。她說：「我很小的時候喜歡去親戚在華埠開設的店鋪里幫忙，在那時華埠就已經有很多長者居住， 很多的長者和我說台山話、中山話和廣東話，」

雖然，周慧娘年紀尚幼，但已經有長者很喜歡和她聊天，周慧娘自身也非常喜歡同長者溝通和打交道。

「我就是這樣和社區的老人家們結緣的，」 周慧娘說：「在那時，我就已經看到安樂居接送長者的車輛穿梭在華埠，雖然那時我還不清楚（安樂居）的服務有什麼，但也對其有了大概的了解。」

之後，周慧娘在高中畢業後和讀大學期間，參與教會活動時，認識了不少以社工為職業的人士。她說：「其實，我在大學也是讀社工專業，一直喜歡從事幫助長者的工作，大學時期就在安樂居實習，之後又去到柏克萊加大 讀研， 從事有關無家長者的研究。」

周慧娘還表示，安樂居服務了很多華裔長者，有十分豐富的經驗，她也是因為對安樂居工作的接觸和了解，最終決定入行做社工。她表示，很多的亞裔 家庭子女平時工作忙碌，沒有時間照顧老人但又很緊張長者的生活，安樂居可以提供他們所需的各項服務，成為家庭的好幫手。

她也透露，社工在安樂居擔任重要的角色，包括幫長者做提前評估，向長者介紹安樂居多樣的服務，並從中與長者一起挑選出最適合他們的服務。周慧娘也表示，大部分的家庭對社工非常信任，長者在面對困難的第一時間會找社工。

例如，她成為家庭和長者家人溝通的橋樑，還曾經幫助因個人的精神狀態不佳，而被家人疏遠的長者，加入安樂居護理計畫，並幫助這位長者申請老人屋，甚至親自幫助幫忙搬家。

她也建議家庭，要多關心長者的精神狀態，尤其在疫情後，很多的活動都轉為網路，讓長者因為不熟悉電子設備，而感到焦慮和抑鬱。對此，安樂居可提供專業的心理輔導專家。

目前，日間護理活動中心也已回歸實體，她也鼓勵長者可以多點來參加活動和朋友見面，舒緩心情。

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