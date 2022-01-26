拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

安樂居長久以來一直致力於為長者提供各種相關福利及資訊。日前特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全講解，華人長者如何透過設立信託，以防過世後，房產淪入政府之手。

楊錦全表示，州政府會向往生白卡 使用者的遺產受益人，追討回生前住的某些醫療服務費用。但華人長者可以透過設立信託、讓財產不進入認證程式，避免房屋被沒收或索賠。

楊錦全說，他所在的部門，提供一站式服務，長者需要申請白卡、糧食券 或家居護理的，都可幫忙。申請白卡要看收入和財產，個人月收入不能超過1468元，夫婦月收入不能超過1983元。申請白卡財產的規定是，個人不超過2000元，夫婦不能超過3000元。白卡福利允許使用者可以擁有一棟自住房子（無論幾層）和一輛車。

如果長者的退休戶口內有資金的，計算申請白卡的財產總額時，有細緻的規定。例如，一對夫婦，先生要申請白卡，但太太退休戶口有數萬元，這不計入財產總額的。若先生自己的退休戶口，每月取一筆錢出來，要計入收入，但戶口剩餘資金，不計入資產。

加州 還有配偶貧困條款（spousal impoverishment protections），如果配偶符合相關條件，證明需要連續30天的專業療養院或護理員醫療水準，申請白卡時的收入資格限制，可以增加到每月不超過3260元，個人資產限制可以達到13萬3800元。

由於部分經費來自聯邦政府醫療補助計畫，聯邦政府要求州政府向往生的白卡使用者的遺產受益人，追討回生前的某些醫療服務費用。加州規定的範圍是，追討限於在55歲或以上入住療養院和使用居家及社區為主服務的民眾。55歲以下的受益人，如他們是在一家療養設施、中級護理設施或其他醫療設施「永久住院」者，以及在給予聽證通知和機會後決定他們是無法合理預期會出院及回家者。

州政府只能追討透過遺產認證法庭（Probate Court）確認的遺產。如果白卡使用者的財產沒有達到確認、認證的階段，就不用索賠。比如說，老人可以做個簡單的信託，寫明萬一發生意外，財產如何分配，這意味著，房產分配後不會到達認證階段，也就不會被索賠。

另外，申請糧食券的條件為，個人月收入不能超過2128元，夫婦月收入不能超過2874元。而60歲以上長者或殘障人士申請的條件為，扣除租金或房貸之後的淨收入。如長者每月社安金為2000元，但月租要付1000元，其淨收入為1000元，即符合申請條件。糧食券個人最高每月可獲234元，夫婦最高430元。如果用糧食券去加州某些農夫市場購物，有一定的優惠，1元可以當做1.3甚至2元購物。

需要知道有關長者更多資訊，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。