我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

「God Is Good」拍出移民女性逆境重生 中文版3/8首映

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「God Is Good」中文版婦女節首映，訴說移民女性逆境重生。（受訪者供圖）
「God Is Good」中文版婦女節首映，訴說移民女性逆境重生。（受訪者供圖）

改編自真人真事的電影「God Is Good 至善之神」3月8日將在灣區舉行中文版首映，推出國語與粵語配音版本，向華人社區呈現一段關於信仰、勇氣與生命翻轉的移民故事。當天下午3時播放國語版含中文字幕，晚間7時播放粵語版含中文字幕，地點為Fox Theatre（地址：2215 Broadway, Redwood City）。活動免費入場，憑票入座，座滿為止。

本片取材自華裔女性劉文采（Margaret Liu Collins）的真實經歷。她出生於戰亂年代，在重男輕女的社會氛圍中成長；成年後遠赴美國，歷經一段充滿羞辱與精神壓力的婚姻，獨自撫養兩名年幼子女，生活一度陷入困境。面對經濟壓力與情感創傷，她在人生低谷中尋求信仰支撐。

影片以細膩筆觸描繪她在信仰歷程中的轉變，從學習尋求、聆聽到順服神的帶領，內心得更新、方向重新確立，並勇敢踏入原本陌生的房地產領域。在持續努力與信念支撐下，事業逐步成長，經濟狀況改善，家庭關係也重拾盼望。片名所傳達的核心信息簡單卻深刻：「神本為善—God is Good。」

英文版電影已於2025年1月首映，由Jeff Deverett執導並擔任製片，在多個國際獨立影展中獲獎與提名。飾演女主角的Marina Savoy以真摯動人的演出，2025年2月榮獲聖地牙哥電影節最佳女主角獎；截至2025年初，影片亦獲得多個國際影展六項提名肯定。

主辦單位表示，中文版首映選在國際婦女節當天舉行，別具意義。影片不僅是一名女性的個人自傳，更映照不少移民家庭在文化衝突、婚姻壓力與身分重建中的共同處境。

首映當天放映後，劉文采將親臨現場與觀眾分享心路歷程與創作初衷。主辦方表示，希望藉此鼓勵更多在異鄉打拚的華人女性，在面對困境時不放棄盼望，勇敢尋找屬於自己的新方向。詳情及免費門票可瀏覽tmea.us，或電郵 [email protected]、電洽408-425-2441。

世報陪您半世紀

上一則

德州馬林學區懲罰發聲學生判賠754萬 影響擴及全美

下一則

「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

延伸閱讀

皇后區安可兒酒店 將改做女性庇護所

皇后區安可兒酒店 將改做女性庇護所
「華裔共和黨人」外百老匯首演 揭女性職場痛點

「華裔共和黨人」外百老匯首演 揭女性職場痛點
華裔藝術家王思茵個展 「Mother Warriors」聚焦移民女性尊嚴

華裔藝術家王思茵個展 「Mother Warriors」聚焦移民女性尊嚴
當代職場的犀利剖白諷刺劇《Chinese Republicans》刻在紐約市舉行世界首演

當代職場的犀利剖白諷刺劇《Chinese Republicans》刻在紐約市舉行世界首演
海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡