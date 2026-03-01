「God Is Good」拍出移民女性逆境重生 中文版3/8首映

「God Is Good」中文版婦女節首映，訴說移民女性逆境重生。（受訪者供圖）

改編自真人真事的電影「God Is Good 至善之神」3月8日將在灣區舉行中文版首映，推出國語與粵語配音版本，向華人社區呈現一段關於信仰、勇氣與生命翻轉的移民故事。當天下午3時播放國語版含中文字幕，晚間7時播放粵語版含中文字幕，地點為Fox Theatre（地址：2215 Broadway, Redwood City）。活動免費入場，憑票入座，座滿為止。

本片取材自華裔女性劉文采（Margaret Liu Collins）的真實經歷。她出生於戰亂年代，在重男輕女的社會氛圍中成長；成年後遠赴美國，歷經一段充滿羞辱與精神壓力的婚姻，獨自撫養兩名年幼子女，生活一度陷入困境。面對經濟壓力與情感創傷，她在人生低谷中尋求信仰支撐。

影片以細膩筆觸描繪她在信仰歷程中的轉變，從學習尋求、聆聽到順服神的帶領，內心得更新、方向重新確立，並勇敢踏入原本陌生的房地產領域。在持續努力與信念支撐下，事業逐步成長，經濟狀況改善，家庭關係也重拾盼望。片名所傳達的核心信息簡單卻深刻：「神本為善—God is Good。」

英文版電影已於2025年1月首映，由Jeff Deverett執導並擔任製片，在多個國際獨立影展中獲獎與提名。飾演女主角的Marina Savoy以真摯動人的演出，2025年2月榮獲聖地牙哥電影節最佳女主角獎；截至2025年初，影片亦獲得多個國際影展六項提名肯定。

主辦單位表示，中文版首映選在國際婦女節當天舉行，別具意義。影片不僅是一名女性的個人自傳，更映照不少移民家庭在文化衝突、婚姻壓力與身分重建中的共同處境。

首映當天放映後，劉文采將親臨現場與觀眾分享心路歷程與創作初衷。主辦方表示，希望藉此鼓勵更多在異鄉打拚的華人女性，在面對困境時不放棄盼望，勇敢尋找屬於自己的新方向。詳情及免費門票可瀏覽tmea.us，或電郵 [email protected]、電洽408-425-2441。