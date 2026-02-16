我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

美國關愛基金會 初一花園角派5元紅包 先到先得 派完即止

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國關愛基金會年初一花園角派紅包。（受訪者供圖）
美國關愛基金會年初一花園角派紅包。（受訪者供圖）

農曆新年將至，美國關愛基金會（U.S.A. Love & Care Foundation）將於年初一（17日）下午2時至4時，在華埠花園角廣場舉辦「新春紅包派發」活動，向社區長者送上節日祝福與現金利是，並邀請市府官員及社區嘉賓到場，共同迎接新春佳節。

主辦方表示，今年預計派發約1950封紅包，每封內附5元現金，採先到先得方式，派完即止。活動當天將安排醒獅助慶及文娛表演，現場洋溢濃厚節日氣氛，為華埠社區增添喜氣。

基金會創辦人兼會長林邦立指出，新春派發利是象徵祝福與好運，希望透過活動向長者表達尊重與關懷。「我們希望凝聚社區力量，在新一年攜手互助，為華埠注入更多正能量。」他表示，華埠不少長者多年來為社區辛勤付出，新春期間向長者回饋，是基金會持續推動的傳統。

副會長Elaine Mak表示，基金會長期致力推動節日關懷活動。去年感恩節期間，機構亦曾舉辦紅包派發及物資支援行動，獲得社區熱烈回響。「即使身在海外，華人社區仍可透過傳統節慶維繫情感連結，讓長者感受到節日溫度與社會關懷。」她指出，對不少獨居長者而言，一封紅包不僅是金錢上的幫助，更是一份被看見與被記掛的心意。

活動現場亦將設置義工服務站，由身穿橙色背心的義工團隊協助維持秩序及指引排隊路線，確保派發過程安全順暢。主辦方呼籲參與者提早到場，遵守現場安排，共同營造和諧有序的活動環境。

不少華埠居民表示，新春期間能在花園角廣場領取紅包、觀賞醒獅表演，已成為一年一度的節日記憶。一名長者受訪時說：「大家聚在一起過年，很熱鬧，也很溫暖。」也有居民指出，在物價高漲的情況下，社區團體主動關懷長者，更顯難能可貴。

除新春活動外，基金會每周日在田德隆社區派發食物與保暖物資，並持續推動長者關愛及助學計畫，服務不同需要群體，盼在寒冬中為弱勢社區帶來實質幫助。主辦單位歡迎居民踴躍參與，在花園角廣場一同迎接新年，向社區長者送上祝福，共度溫馨祥和的新春佳節。

美國關愛基金會年初一花園角派紅包。（受訪者供圖）
美國關愛基金會年初一花園角派紅包。（受訪者供圖）

世報陪您半世紀

華埠 華人 感恩節

上一則

利拉德傷停1年仍創造歷史 3分賽3冠王

下一則

金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

延伸閱讀

過年紅包該包多少？親戚怎麼叫？ 實測AI精準提供行情、稱謂

過年紅包該包多少？親戚怎麼叫？ 實測AI精準提供行情、稱謂
經營權換手 華埠50年中餐廳停業

經營權換手 華埠50年中餐廳停業
習俗篇／春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險

習俗篇／春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險
布碌崙賀新春 22日社區民眾同樂

布碌崙賀新春 22日社區民眾同樂
豪氣紅包戰…東北霸總PK河南霸總 現金牆對上1.8億年終

豪氣紅包戰…東北霸總PK河南霸總 現金牆對上1.8億年終

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差