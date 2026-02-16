美國關愛基金會 初一花園角派5元紅包 先到先得 派完即止

美國關愛基金會年初一花園角派紅包。（受訪者供圖）

農曆新年將至，美國關愛基金會（U.S.A. Love & Care Foundation）將於年初一（17日）下午2時至4時，在華埠 花園角廣場舉辦「新春紅包派發」活動，向社區長者送上節日祝福與現金利是，並邀請市府官員及社區嘉賓到場，共同迎接新春佳節。

主辦方表示，今年預計派發約1950封紅包，每封內附5元現金，採先到先得方式，派完即止。活動當天將安排醒獅助慶及文娛表演，現場洋溢濃厚節日氣氛，為華埠社區增添喜氣。

基金會創辦人兼會長林邦立指出，新春派發利是象徵祝福與好運，希望透過活動向長者表達尊重與關懷。「我們希望凝聚社區力量，在新一年攜手互助，為華埠注入更多正能量。」他表示，華埠不少長者多年來為社區辛勤付出，新春期間向長者回饋，是基金會持續推動的傳統。

副會長Elaine Mak表示，基金會長期致力推動節日關懷活動。去年感恩節 期間，機構亦曾舉辦紅包派發及物資支援行動，獲得社區熱烈回響。「即使身在海外，華人 社區仍可透過傳統節慶維繫情感連結，讓長者感受到節日溫度與社會關懷。」她指出，對不少獨居長者而言，一封紅包不僅是金錢上的幫助，更是一份被看見與被記掛的心意。

活動現場亦將設置義工服務站，由身穿橙色背心的義工團隊協助維持秩序及指引排隊路線，確保派發過程安全順暢。主辦方呼籲參與者提早到場，遵守現場安排，共同營造和諧有序的活動環境。

不少華埠居民表示，新春期間能在花園角廣場領取紅包、觀賞醒獅表演，已成為一年一度的節日記憶。一名長者受訪時說：「大家聚在一起過年，很熱鬧，也很溫暖。」也有居民指出，在物價高漲的情況下，社區團體主動關懷長者，更顯難能可貴。