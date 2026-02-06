北加州客家同鄉會 3月1日年會暨新春聯歡

北加州客家同鄉會3月1日將在庫比蒂諾Quinlan Community Center舉辦2026年年會暨新春聯歡。（主辦單位提供）

北加州 客家同鄉會3月1日將在庫比蒂諾社區中心（Quinlan Community Center，地址：10185 N Stelling Road, Cupertino, CA 95014）舉辦2026年年會暨新春聯歡。活動當日上午11時開始報到，12時正式開席，邀請僑胞鄉親踴躍參與，共慶新春。

活動當天，鄉親們將有機會品嘗最具特色的客家傳統美食，包含客家雞酒、客家湯圓、客家焢肉、客家油飯、客家筍乾及烤年糕等佳餚，全由客家鄉親親手烹調，重現經典客家風味。

除了美食饗宴，大會安排客家歌謠、傳統客家舞蹈、帶動跳、拍打功及合唱等精彩節目，讓鄉親在歡樂氣氛中感受濃厚的客家文化。此外還有摸彩活動，驚喜不斷，讓大家滿載而歸。

北加 州客家同鄉會成立以來，致力於聯絡鄉親、促進交流、發揚客家文化與倫理道德，讓客家精神薪火相傳。除了新春聯歡會，每年亦舉辦母親節卡拉OK暨藝文活動、夏季烤肉與旅遊，讓鄉親在異鄉也能感受到家的溫暖。

正如俗語所說：「有太陽的地方就有華人 ，有華人的地方就有客家人。」我們將繼續為客家語言、文化、產業及海外事務的永續發展努力，讓世界看見客家、讓客家榮耀台灣，讓世界看見客家。

歡迎鄉親共襄盛舉，報名詳情請電洽呂玉貞510-673-1498及張仁恵408-257-2505。