半月灣農場7死槍案 兇嫌刑事審判定明年1月

趙春力去年出庭時的照片。 (美聯社)

法官將半月灣 (Half Moon Bay)蘑菇農場七死槍擊 案兇嫌趙春力(Chunli Zhao)的刑事審判起始日期，定於2027年1月25日。

聖荷西信使報報導，趙春力是舊金山 半島居民，他被控在聖馬刁縣歷史上最致命的大規模槍擊案中槍殺了七名農場勞工。如果法官芬尼根 (Jeffrey R. Finigan)所定的日期最終確定，那麼距離趙春力在半月灣沿海社區及其周邊兩家蘑菇農場發動的槍擊案，正好是四年後的將近同一天。

據聖馬刁縣地檢長辦公室稱，檢方曾要求在9月將此案提交給陪審團審理，但辯方律師表示，他們要到明年才能做好審判準備。

2023 年1月23日的槍擊案，發生在半月灣的一家蘑菇農場，趙春力在那裡生活和工作了七年，當時他剛開始兼任叉車司機。據當局稱，這起暴力事件似乎源於工作場所的糾紛，起因是趙春力的老闆因他損壞了重型設備而向他收取100 美元的設備修理費。

這場暴行隨後蔓延至附近1號公路附近的第二個地點，凸顯了人們對聖馬刁縣農場外來勞工生活條件的深切擔憂。州和縣政府官員形容這些工人的居住環境「極其惡劣」。趙春力案發當天稍晚向警方自首。他拒不認罪，目前仍被關押在聖馬刁縣監獄，不得保釋。