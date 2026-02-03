我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

半月灣農場7死槍案 兇嫌刑事審判定明年1月

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙春力去年出庭時的照片。 (美聯社)
趙春力去年出庭時的照片。 (美聯社)

法官將半月灣(Half Moon Bay)蘑菇農場七死槍擊案兇嫌趙春力(Chunli Zhao)的刑事審判起始日期，定於2027年1月25日。

聖荷西信使報報導，趙春力是舊金山半島居民，他被控在聖馬刁縣歷史上最致命的大規模槍擊案中槍殺了七名農場勞工。如果法官芬尼根 (Jeffrey R. Finigan)所定的日期最終確定，那麼距離趙春力在半月灣沿海社區及其周邊兩家蘑菇農場發動的槍擊案，正好是四年後的將近同一天。

據聖馬刁縣地檢長辦公室稱，檢方曾要求在9月將此案提交給陪審團審理，但辯方律師表示，他們要到明年才能做好審判準備。

2023 年1月23日的槍擊案，發生在半月灣的一家蘑菇農場，趙春力在那裡生活和工作了七年，當時他剛開始兼任叉車司機。據當局稱，這起暴力事件似乎源於工作場所的糾紛，起因是趙春力的老闆因他損壞了重型設備而向他收取100 美元的設備修理費。

這場暴行隨後蔓延至附近1號公路附近的第二個地點，凸顯了人們對聖馬刁縣農場外來勞工生活條件的深切擔憂。州和縣政府官員形容這些工人的居住環境「極其惡劣」。趙春力案發當天稍晚向警方自首。他拒不認罪，目前仍被關押在聖馬刁縣監獄，不得保釋。

槍擊 半月灣 舊金山

上一則

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

下一則

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

延伸閱讀

CHOP槍擊案 西雅圖市府疏於救治抗議青少年 判賠3000萬

CHOP槍擊案 西雅圖市府疏於救治抗議青少年 判賠3000萬
行刑式槍殺芝加哥華翁 凶嫌判65年不得假釋

行刑式槍殺芝加哥華翁 凶嫌判65年不得假釋
芝華翁謝煥星當街遭行刑式槍殺 兇嫌判刑65年

芝華翁謝煥星當街遭行刑式槍殺 兇嫌判刑65年
姦殺馬來西亞籍女大生 兇嫌梁育誌更二審逆轉逃死

姦殺馬來西亞籍女大生 兇嫌梁育誌更二審逆轉逃死
聖荷西2012年槍擊案有進展 男涉殺人被捕

聖荷西2012年槍擊案有進展 男涉殺人被捕

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
華裔女孩Emma Ming Fuller出生後就被遺棄，在加州養父母的愛中成長。(示意圖；取自Unsplash.com)

從棄嬰到學霸 24歲華女經歷看哭網友 曾情緒失控、患暴食症

2026-01-27 01:19

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走