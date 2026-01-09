聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會於 6 日在南灣僑教中心舉行會長交接典禮，在僑教中心主任莊雅淑(中)監交下，由陳瓊瑩(右)接任會長，張志仰(左)出任副會長兼財務長。(聖荷西台灣海外僑界急難救助協會提供)

聖荷西 台灣海外僑界急難救助協會於6日在南灣僑教中心舉行會長交接典禮，在僑教中心主任莊雅淑監交下，由陳瓊瑩接任會長，張志仰出任副會長兼財務長。

協會創會會長李漢文僑務諮詢委員擔任司儀，僑教中心副主任蔡佳樺、傅紅玉博士、僑務諮詢委員林身影、及協會多位常務理事出席，共同見證交接儀式。

新任會長陳瓊瑩表示，懷著感恩與責任的心情接任，未來將持續擴大急難救助網絡，積極與紅十字會等相關單位洽談合作，推動救助培訓與資源整合，提升救助與自助能力。她強調，此次交接不僅是職責更替，更是使命傳承與創新的起點，期盼協會永續發展，成為海外台灣僑胞的重要生命線。

卸任會長陳俊成致詞表示，任內未啟動急難救助，反而是好事，因協會肩負「救火隊」角色，出任務往往代表僑胞遭逢緊急狀況。他感謝以前的會長們與理事會的繼續運作，並強調協會宗旨是在聯繫網協助來美旅遊、探親或從事商務的台灣僑胞、留學生 因應突發急難。

莊雅淑指出，協會於2018年在創會會長李漢文帶領下成立，響應僑委會號召，協助海外僑胞、公務出差人事、留學生與旅外國人處理各類急難事件，至今已走過八年。她肯定協會長期配合台灣的政府，並與美國主流社區緊急應變組織合作，繼續加強急難救助功能。

她代表僑委會及舊金山 經文處感謝聖荷西急難救助協會多年來的支持。目前全球已成立117個急難救助協會，組成重要的海外急難救助防護網。

創會會長李漢文表示，協會成立初期由零開始做起，感謝南灣僑界與熱心人士一起成立救助網絡，並積極與美國主流社會聯繫。當年創會至今累計處理案件已達15件。

她強調，僑委會成立海外急難救助協會與一般社團不同，其附屬僑委會之下，完全由義工組成，以「救急不救窮」為原則，以處理突發緊急事為第一優先，其他相關活動亦以救助訓練為主，鼓勵僑胞踴躍參加共同守護台灣旅外國人安全。

出席來賓佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）以親身協助案例指出，當國人因語言隔閡或突發狀況無所適從時，急難救助協會能即時發揮關鍵作用，為僑胞、留學生及來訪人士提供重要的安全支援。

創會會長李漢文僑務諮詢委員則負責繼續跟美國主流急難救助相關組織的聯繫。

台灣的僑胞如有急難需求，可聯繫現任會長陳瓊瑩，電話：（650）799-1178，或副會長張志仰，電話：（669）259-8547。