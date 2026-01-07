我的頻道

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝

編譯廖宜怡／綜合報導
奧斯卡最佳導演李安，將在北加州拍攝一部有關淘金熱的史詩鉅作「金山」（Gold Mountain）。（美聯社）
曾以「斷背山」和「少年Pi的奇幻漂流」兩度榮獲奧斯卡最佳導演獎的李安，目前正準備將加州淘金熱歷史搬上大銀幕，並將實地在這段歷史發生的北加州拍攝。

舊金山紀事報報導，加州州長辦公室表示，李安計畫在北加州拍攝一部名為「金山」（Gold Mountain）的史詩鉅作，這項計畫在去年12月加州政府公布的最新一輪獎勵措施中，獲得了「電影電視稅金抵免優惠」（Film & Television Tax Credit），是本稅金抵免期中最重要的非本地申請計畫之一。據了解，李安這部電影主要將在沙加緬度縣拍攝。

李安這部電影將包括在洛杉磯傳統製片場外的地區拍攝50天。為了推動該片的製作，這一細節被州長辦公室公關室在社群媒體的貼文中重點提及。

州長紐森（Gavin Newsom）在聲明中說：「影視產業不僅是加州的經濟引擎，也是我們身分認同的一部分。最新一輪的稅金抵免政策延續了這一傳統，同時在全州範圍內帶來了實際成果，包括高薪就業機會、強勁的地方經濟和推動小企業蓬勃發展。」

紀事報報導，「金山」預計將以歷史為依據，展現當年淘金熱的面貌，也將進一步豐富李安涵蓋細膩家庭親情和驚人視覺效果的作品集。

「金山」是加州近期擴大的「電影電視稅金抵免優惠」計畫中入選的28個項目之一。州政府官員表示，這項稅金抵免優惠計畫將創造高達5億6200萬美元的經濟效益。

官員估計，入選的項目將雇用4837名演職人員，同時在全州共831個拍攝日中創造超過2萬2000個臨時演員工作日。這些製作預計將在加州花費3億3700億美元，包括2億零900萬美元的薪資。

加州電影委員會（California Film Commission）主席貝爾（Colleen Bell）指出，獲獎勵作品反映出對加州本土故事的關注。

貝爾在聲明中說：「這些影視作品不僅僅是在加州拍攝，它們也講述了拍攝地的故事。透過支持這些才華橫溢的藝術家講述他們想講的故事，我們不僅能為加州留住娛樂業就業機會，還能鞏固加州作為世界娛樂王國的地位。」

加州 北加 紐森

東巴洛阿圖3年內2度0凶殺 警長劉傑夫：社區與警方合作

舊金山前高管詐騙市府逾62萬 挪用公款洗錢 下場慘了

