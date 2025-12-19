我的頻道

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒律師費仍由遺產埋單

國際高中生雙語論壇 聚焦永續發展

記者江碩涵╱聖荷西報導
國際高中生雙語論壇「SDGs x My Community, City, State」12月11日在網路上舉行。（主辦單位提供）
國際高中生雙語論壇「SDGs x My Community, City, State」12月11日在網路上舉行。（主辦單位提供）

國際高中生雙語論壇「SDGs x My Community, City, State」12月11日在網路上舉行，這次跨國的網路交流活動聚焦於高中學生如何將聯合國永續發展目標（SDGs）融入社區、城市及州的實際專案中，並以中文與英文進行雙語發表，展現語言能力與跨文化溝通力。

參與者包括台北市立建國高中以及灣區的Menlo School、Bentley Upper School。論壇中學生全程以流利中、英文進行專案發表，涵蓋環境永續、氣候變遷、教育公平等多項SDGs主題，並提出具體創新的在地解決方案。

加州傑人會會長杜兆明表示，相當肯定學生在語言學習與社會議題上的熱情，並鼓勵學生「將語言、理論與實踐結合」，持續推動社區正向發展。

Menlo School教學與學習主任 Bridgett 指出，跨文化交流與批判性思考對學生成長至關重要，鼓勵學生勇敢使用外語，成為全球永續發展的未來領導者。

負責主辦的Dr. Hope Tsai表示，這場成功的交流代表著大家對青年國際交流的長期承諾，未來會持續提供年度網路交流平台，並每年舉辦跨文化、跨地域活動，為下一代全球公民創造更多學習機會。

論壇由Dr. Hope Tsai發起、Hope in Actions主辦，並由北加州傑人會與DAHUA AI（大話 AI）共同協辦。不僅是一場學術展示，更是培養學生全球公民意識、促進台美語言教育連結的重要平台。

參與者包括台北市立建國高中以及灣區的Menlo School、Bentley U...
參與者包括台北市立建國高中以及灣區的Menlo School、Bentley Upper School。論壇中學生全程以流利中、英文進行專案發表。（主辦單位提供）
國際高中生雙語論壇「SDGs x My Community, City, Sta...
國際高中生雙語論壇「SDGs x My Community, City, State」12月11日在網路上舉行。（主辦單位提供）

