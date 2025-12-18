肯定義診 僑界領袖捐助白水中醫藥大學

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
北加州華僑會館館長吳毓蘋（中）與世界台灣同鄉聯誼總會長吳睦野（右）捐助白水大學，由校長黃彥豪博士（左）代表接受。（主辦方提供）
長期深耕灣區社區醫療與中醫教育的加州白水中醫藥大學（Whitewater University of California），於16日迎來社區善心支持，世界台灣同鄉聯誼總會長吳睦野與北加州華僑會館館長吳毓蘋夫婦捐贈1萬美元，指定用於支持學校持續推動公益醫療行動，深化教育結合服務社區的長期使命。

談及此次捐贈動機，吳毓蘋表示，得知白水大學多年來持續為社區提供免費門診、針灸、推拿服務，並補助部分中藥費用，讓經濟資源有限的民眾也能獲得醫療照護，令她深受觸動。她指出，近年來社會環境動盪，加上裁員潮與心理健康問題浮現，公益醫療在社區中扮演的角色愈發重要，因此希望透過實際行動支持校方，也期盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多僑界人士共同關心社區需求、回饋社會。

吳睦野分享，夫妻倆秉持行善不求張揚，而是量力而為、持續投入的信念。他希望長期支援真正需要幫助、且能實際服務社區的教育與醫療單位，期盼這份善意能成為長久的承諾，年復一年延續下去。

白水大學校長黃彥豪在捐贈儀式致詞，該校為美國教育部核准的非營利高等教育機構，長期致力於整合科技與醫療專業教育，以醫德精神與社區健康服務為核心使命，培育兼具專業能力、臨床思維與人文關懷的現代專業人才。學校秉持「德才兼備、取之社會、用之社會」的辦學宗旨，深信教育與醫療不僅是專業訓練，更是一項對社會與公共福祉的長期承諾。

在捐贈儀式現場，校方特別展示以人工智慧結合中醫診療的實際流程。透過拍照、問診與資料整合，AI系統可協助分析病況、提出辨證與治療建議，並允許醫師在系統建議基礎上進行處方調整，展現科技如何輔助中醫臨床判斷與教學訓練。

目前白水大學設有中醫針灸中藥碩士及電腦工程科學碩士兩項研究所學位課程，分別培育臨床醫療與科技工程專業人才，並在課程設計與實務訓練上相互呼應，展現學校推動科技與醫學跨領域整合的教育方向。

白水中醫藥大學展示，以AI問診的整個看診流程。（記者龔玥／攝影）
左起：世界台灣同鄉聯誼總會長吳睦野、董事林慧玲、北加州華僑會館館長吳毓蘋、副校長...
