第3位華裔 劉力一獲任舊金山市警長

舊金山市警察局副局長劉力一，獲市長任命為警察局長。(舊金山警察局官網)

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）3日宣布，任命現任副局長劉力一（Derrick Leyi Lew）為新一任市警察局長。劉力一生於舊金山，在市警局任職超過20年，從街區巡邏、重大案件偵查到毒品執法指揮均有完整歷練，被視為「本地出身、前線實戰」的警界長才。此項任命象徵羅偉政府在公共安全議題上翻開新篇章。

劉力一成為繼前局長劉百安、方宇文之後，舊金山警察局又一位華裔 局長。

劉力一從警生涯有一「傳奇經歷」，在執法時遭前市長倫敦‧布里德（London Breed）的堂兄查爾斯‧布里德（Charles Breed）槍擊，與死神擦肩而過。事後獲頒英勇勳章。

羅偉說︰「劉力一在不同族裔社區累積深厚信任，是市警局未來的最佳領導者。今天標誌著舊金山警局與這座城市的新時代。」相信劉力一將以強烈使命感延續既有成果，讓市民、企業與旅客感到更安心。

劉力一表示，能在出生的城市領導警局是一生的榮耀。他承諾將聚焦四大方向： 加速補充警力、強化招募。加大力度打擊街頭毒品與露天交易。改善街道秩序與社區治安環境。維持舊金山在全國大城市中的安全領先地位。

劉力一在2002年進入警察學院，先後於市轄四個分局任職，是最了解舊金山各區治安樣貌的在地警官之一。

2023年，劉力一升任指揮官，負責統籌市府多部門合作的「毒品市場協調中心」，主導 多次大規模掃蕩行動。2025年5月，升任副局長，是市府近年提升街區安全的核心人物。

代理局長葉培恩（Paul Yep）表示，劉力一在過去20多年展現專業、榮譽與卓越，相信他延續市警局的治安改善趨勢，並為警員提供堅定的支持。市府表示，將於接下來數周啟動正式任命與確認流程。

此前舊金山紀事報曾報導，劉力一在2006年執勤時，差點倒在嫌犯的槍口下，與死神擦肩而過。而令人驚訝的是，朝他開槍的正是後來擔任市長的倫敦‧布里德的堂兄查爾斯‧布里德。

劉力一後來回憶，對方雙手藏在衣物底下，而他還來不及拔槍，查爾斯已拔出一把Glock 40口徑手槍，對準警車駕駛座開火。子彈穿透了劉力一防彈外套的後側，但未擊中身體。一旁的同伴隨即跳車還擊，在街角展開激烈交火，最終將查爾斯擊斃。

查爾斯的死亡與劉力一的死裡逃生，成為當年舊金山警界最受關注的案件之一，劉力一也因此獲頒銀質英勇勳章。