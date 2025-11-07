美國中華藝術學會「新春」聯展 展出侯北人墨寶

美國中華藝術學會「新春」會員聯展於11月1日在硅谷亞洲藝術中心開幕，展至11月11日。(硅谷亞洲藝術中心提供)

美國中華藝術學會「新春」會員聯展於11月1日在硅谷亞洲藝術中心開幕，展至11月11日。此次會員聯展是創會會長侯北人今年5月以109歲高齡辭世後首次展覽，共有22位新舊會員參展，並特別展出侯北人墨寶，作品合計70餘幅。

會員的創作以潑墨為主，亦有多元而大膽的嘗試。眾人懷著追思之情，延續侯老師的精神與理想，砥礪向前。展覽主題「新春」為侯先生於今年年初親自擬定，並錄影祝賀全體會員：「一切順利，一切高興，一切愉快的開始，希望大家共同努力。」語意溫厚，令人動容。這段珍貴的錄影在展廳循環播放。

歷年展覽中，侯北人皆親臨指導。雖然今日再難見其風采，但他的精神長存於筆墨之間——108歲時揮毫的「迎新春」榜書，正是最佳印證。他近年為畫會題定的展名皆圍繞「春」字：2023年「春雨大地」、2024年「春長好」、2025年「新春」。

開幕式中聖荷西 州立大學榮休藝術歷史教授高木森表示，對會員的創造力感到十分驚訝，歸功於侯老多年在灣區 的教學不輟。

美國中華藝術學會的現任會長于君慧深深感佩侯老師雖然年紀大，還不斷努力，今年年初所寫的磅書「迎新春」讓她感動下淚，希望老師的精神永存，作為後輩的也沒有任何藉口不奮力創作。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示：「侯老的德望與氣度，在海內外中國畫壇首屈一指。他門下弟子深受其創新求變、不拘一格的精神所啟發，孜孜以求，成為灣區中華藝術傳承的重要力量。」

本屆參展會員包括：已故榮譽會長侯北人、現任會長于君慧，以及金大蓬、鄧福庸、曾慶群、馮麗清、James Eckman、錢蔡雅萍、錢超仁、卓月芬、林玲、張逸平、戴天禾、陳富明、王靈西、Harve Citrin、Nina Ollikainen、王婷、黃雅純、錢超羣、許瑞君、周千惠、Grace Jin。

展覽地點：硅谷亞洲藝術中心 (3777 Stevens Creek Blvd., 4/F., Santa Clara)。展期：11月1日至11日

開放時間：周二至周六，上午11:00-下午4:30。