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灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

記者李怡╱舊金山報導
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王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

在舊金山灣區奮鬥十年的華人紋眉師王露（lulu）向本報表示，她獨自在美國打拚，懷抱成為母親的夢想。40歲時，她歷經三次試管嬰兒取卵，終於獲得一枚珍貴的胚胎。然而，就在準備移植時，她被診斷出子宮癌，醫生建議立即摘除生殖系統，她卻選擇抗癌求子。

她嘗試中藥、針灸、運動，一年後癌細胞竟然消失。2023年7月，她順利懷孕，並於2024年4月8日獨自駕車前往醫院，誕下期待已久的女兒。原以為苦盡甘來，卻在剖腹產時得知癌細胞已擴散至腸道，且為三期。

產後僅三天，Lulu便忍痛復工，卻在10月接受第二次開腹手術後，發現癌症原位復發。身處異鄉無親無故，她承受著病痛、經濟壓力與精神折磨，仍不願放棄。她說：「我只想活著，看著女兒長大。」

多年來在異鄉獨自生活、無親無故的Lulu，如今一人承受身體、精神與經濟三重壓力，陷入抑鬱與焦慮之中。她說：「我真的撐不下去了！」

Lulu的故事引起城市議員與社會的關注。這位為了生命、為了孩子奮戰不懈的單親媽媽，呼籲社會能伸出援手。她不需要同情，但她需要支持。她想活下去，不是為了自己，而是為了陪伴女兒長大。

Lulu的經歷不只是個人的挑戰，更折射出身處困境的單親家庭、移民女性與癌症患者的多重處境。她的勇敢值得社會看見，她的堅持值得被支持。

她正面臨緊迫的醫療費用與生活壓力，若有任何機構、慈善單位或個人願意提供援助，請與本報聯繫，或至Lulu的捐款頁面https://gofund.me/28e76251。

癌細胞 癌症 自駕車

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