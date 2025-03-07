美世舉辦矽谷科技營今夏再開營 14天最精華體驗

迴響熱烈的矽谷科技營籌辦再次啟動。（世界日報提供）

舊金山世界日報 與台灣聯合報系有行旅合辦的矽谷 科技營今夏再度開營。矽谷科技營已舉辦22屆，目標是提供對科技、創業有興趣的青年學子體驗學習的平台。之前礙於疫情，曾停辦三年，2024年年初首度恢復後大獲好評，今年夏天將迎來第23屆，吸引台美兩地不少年輕人的目光。

第22屆矽谷科技營學員結業時獲得兩張結業證書，與世界日報舊金山社總經理李銘濱和Mindsall創辦人兼腦波課程講師Eric合影。（世界日報提供）

今年暑假的矽谷科技夏令營活動時間是2025年7月14日至27日，為期整整兩周，世界日報將為學生在舊金山灣區安排多家知名科技企業的參訪行程、課程及遊覽行程，全程包吃包住，活動成員除了來自台灣的年輕人外，也歡迎全美各地青年學子參加，只要飛到舊金山機場與領隊會合就可以。

2024夏令營學員參訪美超微（Supermicro）由廠長Eric Chou親自接待。（世界日報提供）

科技體驗行程包括與科技業前輩、新創家以及參訪史丹福大學、柏克萊加大等在地知名學府，並與名校學生近距離互動，另外也可參訪科技業龍頭微軟（Microsoft）、美超微（Supermicro）還有與台裔新創公司Taelor、ZenPack創辦人近距離互動。

第22屆矽谷科技營學員與Monta Vista High School機器人社團的學生一同實作，了解機器人的設計、製作過程。（世界日報提供）

不少學子嚮往申請頂尖學府STEM科系，世界日報今年特別安排學員可與矽谷獲得機器人大賽第一名獎項的Monta Vista高中機器人社團一起上課實做，並參與兩天完整的腦波科技課程，開啟學子們對硬體科技的興趣，扎實的實作課程，透過與學生近距離互動、交流的機會，提早做好申請美國的大學、研究所的準備，對未來職涯發展更有幫助。

活動也包括豐富的科技體驗行程。矽谷是全球科技重鎮，擁有最先進的科技產品和娛樂體驗，活動包含參觀 Google總部園區、Meta Store、Apple總部訪客中心以及Topgolf科技高爾夫等多個景點和科技博物館。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，矽谷科技營可望豐富青年的暑期生活，在心裡埋下一顆種子，在未來發芽。他鼓勵青年在校內準備功課的同時，多參與社團活動、報名志工等，對於未來申請學校會有所幫助，參加矽谷科技營便是非常好的選擇和計畫。

第22屆矽谷科技營學員滿載而歸，在舊金山機場互相道別之際合影留念。（世界日報提供）

去年科技營共20位來自台灣的青年，在為期兩周的旅途中，透過參訪多家知名科技公司、名校，聆聽科技講座、留學講座，參加工作坊等活動，深度體驗科技前沿與創新氛圍，感受矽谷作為「世界科技之都」的魅力，在培養創新能力的同時，也拓展了對未來的視野，在個人發展方向上獲得啟發。

矽谷科技夏令營招生中，詳細營隊詳細資訊可上網，網址：siliconvalleytechcamp.worldjournal.com，或撥打電話至 650-259-2058 或 650-692-9936 轉廣告部門。