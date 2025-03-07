美世舉辦矽谷科技營今夏再開營 14天最精華體驗
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅合辦的矽谷科技營今夏再度開營。矽谷科技營已舉辦22屆，目標是提供對科技、創業有興趣的青年學子體驗學習的平台。之前礙於疫情，曾停辦三年，2024年年初首度恢復後大獲好評，今年夏天將迎來第23屆，吸引台美兩地不少年輕人的目光。
今年暑假的矽谷科技夏令營活動時間是2025年7月14日至27日，為期整整兩周，世界日報將為學生在舊金山灣區安排多家知名科技企業的參訪行程、課程及遊覽行程，全程包吃包住，活動成員除了來自台灣的年輕人外，也歡迎全美各地青年學子參加，只要飛到舊金山機場與領隊會合就可以。
科技體驗行程包括與科技業前輩、新創家以及參訪史丹福大學、柏克萊加大等在地知名學府，並與名校學生近距離互動，另外也可參訪科技業龍頭微軟（Microsoft）、美超微（Supermicro）還有與台裔新創公司Taelor、ZenPack創辦人近距離互動。
不少學子嚮往申請頂尖學府STEM科系，世界日報今年特別安排學員可與矽谷獲得機器人大賽第一名獎項的Monta Vista高中機器人社團一起上課實做，並參與兩天完整的腦波科技課程，開啟學子們對硬體科技的興趣，扎實的實作課程，透過與學生近距離互動、交流的機會，提早做好申請美國的大學、研究所的準備，對未來職涯發展更有幫助。
活動也包括豐富的科技體驗行程。矽谷是全球科技重鎮，擁有最先進的科技產品和娛樂體驗，活動包含參觀 Google總部園區、Meta Store、Apple總部訪客中心以及Topgolf科技高爾夫等多個景點和科技博物館。
世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，矽谷科技營可望豐富青年的暑期生活，在心裡埋下一顆種子，在未來發芽。他鼓勵青年在校內準備功課的同時，多參與社團活動、報名志工等，對於未來申請學校會有所幫助，參加矽谷科技營便是非常好的選擇和計畫。
去年科技營共20位來自台灣的青年，在為期兩周的旅途中，透過參訪多家知名科技公司、名校，聆聽科技講座、留學講座，參加工作坊等活動，深度體驗科技前沿與創新氛圍，感受矽谷作為「世界科技之都」的魅力，在培養創新能力的同時，也拓展了對未來的視野，在個人發展方向上獲得啟發。
矽谷科技夏令營招生中，詳細營隊詳細資訊可上網，網址：siliconvalleytechcamp.worldjournal.com，或撥打電話至 650-259-2058 或 650-692-9936 轉廣告部門。
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