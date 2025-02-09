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持續降雨 沙加緬度河流水位升 須防洪水

記者龔玥／聖荷西報導
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近日北加州大雨，導致多處淹水，圖為俄羅斯河（Russian River）附近現況。（美聯社）
近日北加州大雨，導致多處淹水，圖為俄羅斯河（Russian River）附近現況。（美聯社）

近日持續降雨使沙加緬度地區河流水位顯著上升。美國國家氣象局氣象學家考特尼·卡彭特（Courtney Carpenter）接受「沙加緬度蜂報」（The Sacramento Bee）採訪時表示，位於沙加緬度以南的宇洛縣和蘇拉諾縣2月8日晚間達到輕度洪水水準。

加州內瓦達河預報中心（California Nevada River Forecast Center）預測，宇洛縣水位可能在本周末達到19英尺，這可能會導致輕微洪水現象，並在下周一清晨升至19.91英尺。預報中心表示，該地區水位可能要到2月13日才能恢復到低於洪水水準。

卡彭特指出，這一水位上升可能對周邊道路造成輕微影響，包括84號高速公路部分路段的輕度積水。截至目前，沙加緬度地區其他水道暫未面臨洪水風險。

2月4日下午沙加緬度河水位達到32英尺，開始流入周圍地區。卡彭特解釋道，這是堰結構設計中的正常現象，並不意味著目前或未來會發生嚴重洪水。截至6日下午，預報中心預測該區域在未來數日不會發生重大洪水。

此外，美國河（American River）在沙加緬度H街（H Street）附近的水位6日達到24.5英尺，預計水位13日後才會逐漸下降。而埃爾克格羅夫地區（Elk Grove）以南的科薩梅斯河（Cosumnes River）5日達到36英尺的水位峰值，7日晚間水位可能再次回升到36英尺，預計到11日將降至30英尺以下。

儘管目前洪水風險有限，但氣象部門提醒民眾，未來幾日需關注水位變化及天氣預報，並留意當地政府的防洪建議。特別是經常行駛於84號高速公路及周邊道路的駕駛者需注意可能出現的積水情況。

洪水 洛縣 加州

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