用4根弦連結世界 「琵琶傳奇」吳蠻將舊金山交響樂團共演

吳蠻的努力最終也得到國際廣泛認可，獲得「美國音樂」雜誌評選的「年度演奏家」，是該獎項設立以來首位獲此碩榮的華人、非西方樂器的演奏者；2023年榮獲美國國家傳統藝術遺產獎，是首位得獎的華人。（舊金山交響樂團提供）

在西方音樂的世界裡，吳蠻幾乎成了琵琶的代名詞。作為第一位將琵琶成功引入西方交響樂 廳的華裔演奏家，吳蠻不僅讓西方聽眾聽到、看到中國傳統樂器，也讓琵琶以合作姿態融入到西方交響樂演奏中。今年2月，她將在舊金山 交響樂團（SF Symphony）25周年農曆新年音樂會上，演奏中國著名作曲家趙季平為她創作的「第二琵琶協奏曲」，將琵琶的聲音傳遞給更廣大的聽眾。

「琵琶屬於外來樂器，唐朝時期從中亞、波斯地區傳入中國，千年以來經過不斷演變，成為現在我懷抱在手中的樂器。」吳蠻講述著琵琶的歷史淵源，包括敦煌壁畫中飛天女神手持琵琶彈奏的形象。

吳蠻說：「琵琶既可以演奏柔美寧靜的春江花月夜，也可以彈出激烈戲劇化的十面埋伏，表現力無窮，技術難度很高，卻也因此充滿魅力。」

吳蠻出生於杭州，是中央音樂學院第一位琵琶演奏碩士，先後師從林石城、劉德海、鄺宇忠、陳澤民等名師。她畢業後便旅美發展，成為第一位向西方介紹琵琶的職業音樂家。

吳蠻表示，1990年剛來美國時，美國民眾對中國音樂文化、琵琶不了解。但隨著這些年中國和世界的變化，她提到導演李安反應華人 社會文化的多部電影作品，慢慢的改變美國主流社會對華裔文化的認知。吳蠻熱衷於與不同地域的音樂組織合作，進入當地中學、高中，普及教育琵琶演奏。

吳蠻的努力最終得到國際廣泛認可，獲得「美國音樂」雜誌評選的「年度演奏家」，是該獎項設立以來首位獲此碩榮的華人以及非西方樂器的演奏家；2023年她榮獲美國國家傳統藝術遺產獎，是首位得獎的華人。

音樂最迷人的地方在於它無國界的共鳴。「世界不僅僅是美國，也不僅僅是中國，世界很大。」吳蠻分享，「我在美國演奏春江花月夜，有聽眾告訴我，他聽到了密西西比河域藍調的古老情感。」這樣的反饋讓吳蠻感到驚喜也深受啟發。「琵琶是一個窗口，讓不同的聽眾了解中國的文化，亞洲的文化。」

談到在舊金山演出的經歷，吳蠻表示這座城市對她來說意義非凡。談到即將演奏的第二琵琶協奏曲，她表示這首曲子具有其家鄉江浙一帶，蘇州評彈的曲藝形式，以說唱的方式和旋律講述故事，她希望更多舊金山華人能夠走進音樂廳，欣賞音樂的力量。

她說：「舊金山的華人社區保存了許多在中國內地都難以找到的傳統文化，像舞龍舞獅、發紅包等新年習俗，這些都讓我感到特別珍貴。音樂會能夠帶來更多想像和視野，它不僅是聲音的享受，更是一次心靈的釋放。」

最後吳蠻祝願世報的讀者：「蛇年吉祥。在動蕩的世界裡，希望大家平安健康，很期待見到舊金山的華人朋友。」