我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

國際童玩節成功 北加州台灣文體會說感謝

記者江碩涵／聖荷西報導
今年8月在舊金山灣區舉辦的國際童玩節贏得滿堂彩，北加州台灣文化體育協會12月14日在金山灣區僑教中心舉行年度感恩餐會及會長交接典禮。（記者江碩涵╱攝影）
今年8月在舊金山灣區舉辦的國際童玩節贏得滿堂彩，北加州台灣文化體育協會12月14日在金山灣區僑教中心舉行年度感恩餐會及會長交接典禮。（記者江碩涵╱攝影）

今年8月在舊金山灣區舉辦的國際童玩節贏得滿堂彩。北加州台灣文化體育協會12月14日在金山灣區僑教中心舉行年度感恩餐會及會長交接典禮，新任會長由林宏達擔任。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、新聞聯絡官郭卉蓁、文體會首席顧問傅紅玉、庫比蒂諾市長趙良方、僑務委員李漢文、李文雄、魏德珍及眾多僑領到場。

北加州台灣文化體育協會卸任會長張志仰表示，童玩節的成功並非他一人之力，是眾人共同努力的成果，他感謝所有為童玩節辛勤付出的志工，並向過去的會長們及前輩表達敬意，希望透過童玩節，讓台灣被更多國家看見，促進族群連結，並邀請更多人加入志工行列。

賴銘琪表示，感謝大家多年來為童玩節付出的辛勞，舊金山灣區的童玩節無論是規模還是參與人數，皆名列前茅，充分展現了台灣國民外交的成功成果。莊雅淑表示，國際童玩節是金山灣區的重要盛事，今年吸引兩萬人參加，展現台灣傳統與科技的魅力，感謝文體會成員的辛勤付出，成功行銷台灣。傅紅玉致詞後，舉行文體會會長交接儀式，莊雅淑並宣讀中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，由賴銘琪頒發給新舊會長。

新任會長林宏達表示，明年童玩節將融入更多台灣文化，邀請更多國際團體參與，並延續台灣美食與童玩特色。2025年童玩節時間是8月23日，地點在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）。他鼓勵大家加入志工團隊，共同推動台灣文化，展現軟實力，讓世界看見台灣。

感恩餐會當天活動豐富，包括畫家呂游銘繪畫展，商家展示咖啡和美容產品，並提供免費棉花糖等，吸引小朋友和參與者駐足觀賞。活動中舉行了義工感謝狀與贊助感謝狀的頒發儀式，並切蛋糕慶祝。雲雯蓁夫人也帶來精采的演唱「記得」、詠春拳表演、霹靂舞秀、「台灣尚勇」帶動跳等。

灣區 舊金山 加州

上一則

谷歌再捐10萬 助山景城學區科學擴展課程

下一則

加州全保180萬人註冊 創歷史新高

延伸閱讀

灣區節後迎來持續降雨天氣

灣區節後迎來持續降雨天氣
加州外海強烈低氣壓 灣區沿岸26至28日將迎巨浪

加州外海強烈低氣壓 灣區沿岸26至28日將迎巨浪
太陽能龐克運動 近年灣區蓬勃發展

太陽能龐克運動 近年灣區蓬勃發展
國際童玩節大獲好評 北加州台灣文體會辦感恩餐會

國際童玩節大獲好評 北加州台灣文體會辦感恩餐會
北加中文學校聯合會 感謝支持華語文教育

北加中文學校聯合會 感謝支持華語文教育

熱門新聞

舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
商業鄧金斯蟹捕撈將於1月5日開始，在加州中部有限開放捕撈。(圖取自加州魚類與野生動物部門官網)

終於可以捕撈鄧金斯蟹了 加州1月初正式開放

2024-12-20 21:45
矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

西岸唯一 桑尼維爾入最熱房市前十 房屋均價突破200萬

2024-12-24 01:20
舊金山萬豪聯合廣場酒店(San Francisco Marriott Union Square)。 (谷歌地圖)

羅偉展現誠懇個性和協調能力 未上任已解決萬豪酒店罷工

2024-12-21 01:20
矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

除了馬斯克 矽谷科技界這些人也支持川普

2024-12-24 17:45

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」