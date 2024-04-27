砸375萬 沙加緬度機場徵求藝術展品
沙加緬度國際機場將在公共藝術上投資375萬元，並正在尋求提交作品。
依據機場提供的訊息，這些藝術品將點綴一個新的停車樓和人行道，這是SMForward計畫的一部分。SMForward是一個13億元的擴建計畫，目標是要讓沙加緬度機場能應對未來七年增加的乘客量，主要包括六個建設項目。
根據機場網站資訊，沙加緬度國際機場目前在其兩個航廈內擁有20個以上的公共藝術品。其中最著名的是由阿金特（Lawrence Argent）設計的Leap，這是一尊56呎高的紅色兔子雕塑，它在B航廈迎接旅客。
最近沙加緬度機場發出了一份正式請求，要求藝術家提交「設計、製作和安裝永久藝術品」的資格和經驗聲明。機場正尋求在兩個場地，點綴四個公共藝術品。在新的B航廈停車樓展示的藝術品，將擁有最大的預算，為175萬元。
機場官員表示，停車樓的南立面提供了創造一件藝術品的機會，該藝術品可以被汽車和行人遠距離持續觀看，是一個主要的藝術品位置。除此之外，新停車樓可能放置藝術品還有其他多個位置，特別是南立面、東側和南側以及西側的停車樓入口。
沙加緬度國際機場也正在為行人道，委託三個獨立的藝術品安裝。根據機場資訊，該人行道將長1200呎、寬50呎，並將作為從B航廈到B候機室之間旅客的主要通道。機場正在委託北入口和南入口的藝術品，每個藝術品項目的預算為50萬元。
機場官員表示，作為旅客旅程下一階段的入口，這些地點可以利用引人入勝的視覺效果吸引他們前進。
機場官員說，行人道中途的中心（hub）將有拱形天花板和一台自動扶梯，呈現出一個藝術可能性的戲劇性場所。機場為該空間的藝術裝置預留了100萬元。
機場官員也列出了SMForward藝術計畫的項目目標，特別是他們「希望為每個旅客打造一個難忘的體驗」。機場官員表示，除其他因素外，他們計畫委託的藝術品將包括：能與建築設計元素配合；通過幽默、驚喜、美感和好奇心，吸引和愉悅旅客；發揮沙加緬度地區與世界其他地區的不同之處；考慮「將外界帶進來」的概念，並對自然界做出回響；創造對沙加緬度作為目的地的持久印象；使用能夠長時間維護的耐用材料製成；位於最高流量的公共可訪問區域等。
提案截止日期是5月7日下午4時前，表格可在沙加緬度縣機場部門的網站上獲得，在美國任何地方居住的人都可以提交藝術提案。
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