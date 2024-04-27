砸375萬 沙加緬度機場徵求藝術展品

沙加緬度國際機場向全美各地的藝術家徵求能代表沙加緬度特色的公共藝術，截止申請時間是5月7日。（取自機場臉書）

沙加緬度國際機場將在公共藝術上投資 375萬元，並正在尋求提交作品。

依據機場提供的訊息，這些藝術品將點綴一個新的停車樓和人行道，這是SMForward計畫的一部分。SMForward是一個13億元的擴建計畫，目標是要讓沙加緬度機場能應對未來七年增加的乘客量，主要包括六個建設項目。

根據機場網站資訊，沙加緬度國際機場目前在其兩個航廈內擁有20個以上的公共藝術品。其中最著名的是由阿金特（Lawrence Argent）設計的Leap，這是一尊56呎高的紅色兔子雕塑，它在B航廈迎接旅客。

最近沙加緬度機場發出了一份正式請求，要求藝術家提交「設計、製作和安裝永久藝術品」的資格和經驗聲明。機場正尋求在兩個場地，點綴四個公共藝術品。在新的B航廈停車樓展示的藝術品，將擁有最大的預算 ，為175萬元。

機場官員表示，停車樓的南立面提供了創造一件藝術品的機會，該藝術品可以被汽車和行人遠距離持續觀看，是一個主要的藝術品位置。除此之外，新停車樓可能放置藝術品還有其他多個位置，特別是南立面、東側和南側以及西側的停車樓入口。

沙加緬度國際機場也正在為行人道，委託三個獨立的藝術品安裝。根據機場資訊，該人行道將長1200呎、寬50呎，並將作為從B航廈到B候機室之間旅客的主要通道。機場正在委託北入口和南入口的藝術品，每個藝術品項目的預算為50萬元。

機場官員表示，作為旅客旅程下一階段的入口，這些地點可以利用引人入勝的視覺效果吸引他們前進。

機場官員說，行人道中途的中心（hub）將有拱形天花板和一台自動扶梯，呈現出一個藝術可能性的戲劇性場所。機場為該空間的藝術裝置預留了100萬元。

機場官員也列出了SMForward藝術計畫的項目目標，特別是他們「希望為每個旅客打造一個難忘的體驗」。機場官員表示，除其他因素外，他們計畫委託的藝術品將包括：能與建築設計元素配合；通過幽默、驚喜、美感和好奇心，吸引和愉悅旅客；發揮沙加緬度地區與世界其他地區的不同之處；考慮「將外界帶進來」的概念，並對自然界做出回響；創造對沙加緬度作為目的地的持久印象；使用能夠長時間維護的耐用材料製成；位於最高流量的公共可訪問區域等。