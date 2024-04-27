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APAPA實習生計畫 20學子助力政界

王繪灃／供稿
APAPA實習生計畫線上會議。（APAPA提供）
APAPA實習生計畫線上會議。（APAPA提供）

最近進行的亞太公共事務聯盟（APAPA）2024年春季全國實習生項目中，70名申請者中的20名學生成功入選該組織。這一項目每年吸引超過200名學生申請，為他們提供參與全美各地政治界實習的機會。今年，APAPA選擇了加州議會的兩黨立法者作為實習生的接待方。自去年以來，APAPA已為數以千計的學生打開了參與公民事務和政府立法過程的大門。APAPA國家實習生項目每年四季均可申請，受到全國各地大學生的積極響應。

「多年來，APAPA的國家實習項目取得了巨大的進步，我們為來自各行各業的學生申請我們備受追捧的項目感到自豪，」APAPA國家項目總監Andrew Kim表示，「在實習期間，我們的學生有寶貴的機會為加州和其他州的亞裔立法團體進行研究，並解決可能對我們社區產生積極影響的政策和問題。」

「20多年前，APAPA設立了為少數族裔學生打開機會之門的願景，並為他們提供包括當選官員及其工作人員在內的導師，」APAPA創辦人尹集成（CC Yin）表示，「我們的學生已在許多領域取得成功，其中包括公共服務。」

APAPA實習項目的一些成功故事包括加州州議會預算委員會的顧問Christine Mivashiro，以及加州眾議員Lori Wilson的地區代表Jacob Francisco等。

成立於2001年的APAPA已成為一個遍布全國的組織，擁有50多個分支，總部位於沙加緬度。作為一個以社區為基礎、非營利、無黨派的組織，APAPA致力於通過選民註冊和教育、實習項目和公民領導項目提升亞裔美國人在地方、州和國家層面的領導力和公民參與。

加州 亞裔 選民註冊

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