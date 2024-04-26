長榮Hello Kitty機重返舊金山 4月底至6月有多個航班

Hello Kitty彩繪機自從2020年後，再次回到舊金山灣區，許多人都引頸期盼，想與Hello Kitty一起搭飛機。（長榮航空提供）

睽違四年，Hello Kitty又來北加了！長榮 航空舊金山 站將於5月11日與舊金山巨人隊在甲骨文球場（Oracle Park）合作，共同舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空是活動當天獨家贊助商，不僅推出特定的機票優惠價，同時巨人隊會發放1.5萬頂「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名帽給予當天購票入場球迷，先到先得。

「Hello Kitty Day」首度由巨人隊與長榮航空攜手合作，長榮航空總經理孫嘉明也將特地從台北飛來舊金山，代表長榮航空主持開球儀式。當日長榮也將在甲骨文球場外有一個帳篷，不僅做宣傳，民眾也可以前往詢問優惠機票等活動，歡迎喜歡Hello Kitty的民眾前往球場支持。

長榮航空的Hello Kitty彩繪機一直以來都很受歡迎，許多人搭飛機時還會特定尋找有Hello Kitty彩繪機執飛的班機，這次的北加舊金山灣區 「Hello Kitty Day」也是Hello Kitty彩繪機自從2020年後，再次回到舊金山灣區，許多人都引頸期盼。

這次的班機為長榮航空Hello Kitty星空機，對暑假初期要回台灣的舊金山家庭來說仍是一個不錯的機會，可以與機身的Hello Kitty合影。這次的Hello Kitty彩繪機僅限台北-舊金山來回航班，4月28至5月26日每周五、日的BR008及BR007航班，以及6月2日至6月23日的每周日BR008及BR007航班。

長榮航空提供舊金山往返台北每日三班的飛航服務，透過遍布全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至亞洲各大城市。因乘客需求，長榮航空自6月25至9月7號期間，也將西雅圖航班擴增由每周七班增加至十班。屆時長榮航空由北美直飛台北航線，也將高達至每周87班的飛航服務。