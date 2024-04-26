北美工研院聯手嘉義創亞 簽合作協議書助台發展無人機

嘉義縣亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方（前排左一）、嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心江振瑋主任（前排中間 ）、與工業技術研究院產科國際所國際長王明哲（前排右一），在嘉義縣縣長翁章樑（後排左一）、駐舊金山經文處副處長朱永昌（後排左二）的見證下簽訂合作協議書。（記者葛歆睿 / 攝影）

台灣嘉義縣亞創中心與工研院產科國際所25日在矽谷 北美工研院簽訂合作協議書（collaboration agreement），由舊金山 台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、嘉義縣縣長翁章樑見證。

朱永昌致詞表示，恭喜簽約雙方，給予高度祝福與期許。他說，美國無人機技術優勢，搭配台灣在中小型無人機製造強項，強強聯手，打造台美無人機供應鏈 ，潛力無窮。不僅是嘉義縣與工研院之間的合作，也為台灣和美國的科技交流合作再添動力，預祝未來雙方合作愉快，成果豐碩。

台灣南部科學園區不斷發展，台積電也將在嘉義縣蓋廠。縣長翁章梁本次帶高科技人士來矽谷及洛杉磯參訪，同時找和矽谷科技合作機會。他們和工研院產科國際所簽合作協議，並在工研院的協助下，參加XPONENTIAL 2024會展，推動臺灣無人機產業在北美洲地區和國際市場的發展策略與鏈結。

翁章樑提到，蔡英文總統在2022年8月13日宣布將無人機國家隊建在嘉義，從此台灣以嘉義為基地發展無人機。嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心成立不到兩年，已經滿員進駐，接待了20多個國家交流訪問，近期在尋找二館，以容納更多業者。另有計畫在民雄打造產業製造中心，以及在義竹鄉建造大型無人機測試跑道。

翁章樑說，台灣的無人機產業雖然仍在起步階段，但業者實力都非常強。台灣有發達的資通訊產業和AI自動化產業，只要能夠集結力量，無人機產業一定能夠快速發展。而工研院是台灣產業推動的動力，其中以半導體最具代表。希望今天與工研院簽署的合作框架，未來可以實質上運作，助力整個台灣無人機發展，在供應鏈與市場方面取得更大進步。

北美工研院總經理王明哲表示，亞創是台灣非常重要的無人機發展基地，工研院很榮幸在北美給予協助，扮演好技術與產業交流窗口的角色。

工研院產科國際所所長林昭憲指出，此次簽約有著重要的策略意義，雙方將共同探索未來商機，運用工研院在北美分公司的在地優勢和人脈，作為台灣無人機對全球市場擴張的起點。期許雙方在無人機產業研究、研發創新、新創發展、以及策略合作上全方面開展，為台灣無人機加油添翼。

此次嘉義縣高科技代表團為期兩天的參訪由北美洲台灣人教授協會北加分會，南加州台灣航太協會共同協助嘉義縣政府安排，北美洲台灣商會聯合總會也有幫忙。行程包括參訪矽谷知名高科技公司，史丹福大學，世界第一及第二晶片製造產業相關公司，以及華碩投資、由前舊金山灣區台灣商會會長李恒驎主持的Portwell公司。