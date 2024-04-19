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公校優秀華裔畢業生林灼世 選金山教委

記者李怡╱舊金山報導
林灼世宣布競選舊金山聯合學區教育委員。（受訪者供圖）
林灼世宣布競選舊金山聯合學區教育委員。（受訪者供圖）

曾就讀於舊金山聯合學區(SFUSD)的畢業生林灼世(Laurance Lem Lee)，18日在舊金山市政府選務處遞表，競選舊金山聯合學區教育委員會委員一職。

林灼世畢業於舊金山公立洛威爾高中，大學就讀哈佛，研究所在史丹福攻讀化學並獲獎，然後在默克研究實驗室獲博士學位。 

多年來，林灼世一直積極參與聯合學區教育改革。在2022年罷免三名學校教育委員時，幫助收集召回所需約1000位簽名，並支持3月選舉中的G提案，即八年級開代數課提案的活動。林灼世也致力於幫助公立學校的青少年和家庭。他是校區公民債券監督委員會的現任成員，負責監督超過數億元的債券，並領導兩個小組委員會。

林灼世表示：「我在學術和職業上的成功，歸功於我在公立學校接受的教育和經歷，現在希望回饋社會，讓所有家庭背景的孩子都有良好受教育的機會。」 

他一直是公立學校教育的倡導者。曾在多家出版物上撰寫40多篇評論文章，其中包括舊金山觀察家報（SF Examainer）、Beyond Chron、Wind Newspaper 和舊金山灣景時報。 他的文章也曾被紐約時報、CNN、舊金山紀事報（SF Chronicle）、舊金山標準（SF Standard）、KGO TV、KTSF 26頻道等媒體引述。

對於成為教育委員，林灼世有清晰的願景：「讓我們在提高學生成績方面不斷取得進展，以讓更多家庭重返公立學校並增加入學率。未來八年我們可以做到改善 學校安全、提供更多心理健康支持、改善認知閱讀程度和中學數學等教學工作。」

舊金山 公立學校 學區

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