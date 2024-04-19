舊金山中華藝術學會會員聯展 4/20開幕

中華民國僑務顧問陳惠香（左）及郭利成（中）夫妻與舊金山中華藝術學會理事張培椿（右）合影。（記者江碩涵╱攝影）

「傳承開拓—舊金山 中華藝術學會會員作品展」20日下午2時在「硅谷亞洲藝術中心」開幕，將展出53位舊金山藝術學會會員作品。包括畫會監事歐豪年及理事長簡國藩的畫作，展現藝術家自身潛能的發展、大自然與宇宙神秘性的探索，並融入當代性，將是一場藝術饗宴，展期至5月1日。

舊金山中華藝術學會理事張培椿表示，舊金山中華藝術學會1982年由早期創辦人之一黃磊生、原會長孫以仁、張紹截的努力下成立，由一批情趣相投、各領風騷的書畫家、詩詞愛好者抱團取暖，致力於弘揚中華文化，促進中西文化了解和交流，每年舉辦會員作品聯展，藉以相互切磋、觀摩和學習，提升創作水準。

他表示，書畫藝術是中華傳統文化的精髓所在，融合了自古以來中國文人對於自然、社會及其與之相關的政治、哲學、宗教、道德、文藝等各方面的認識，如此豐富燦爛的文化性與藝術性，在40年前美國舊金山灣區 落地生根、開花結果。

隨著藝術市場的活絡，商業利益淡化了集體理想的追求，而各種展示空間的落成使用，也增加了個人展出的機會。「畫會時代」的黃金歲月似乎已今非昔比，然而「舊金山中華藝術學會」成立至今已42年，卻能不斷引進新血以維持團體的活力，屹立不搖地成為舊金山灣區藝壇舉足輕重的一股力量。