又一亞裔參政 新任法官感謝APAPA

Sophia Choi在專業領域獲獎照片。（APAPA提供）

亞太公共事務聯盟所屬政府任命委員會（APAPA-GAC）日前宣布，Sophia Choi被加州 州長辦公室任命為河濱縣高級法院法官。

Choi在法律領域擁有著17年的豐富經驗，曾在河濱縣地方檢察官辦公室工作。她將在宣誓就職後正式成為司法法庭的一員。

「作為移民父母的女兒，我感到非常榮幸能夠獲得州長紐森 的司法任命，並對APAPA-GAC的支持深表感激，」被任命的法官Sophia Choi說，「我深知每個案件背後都有著受到法庭決定影響的人們。我將繼續保持謹慎的態度，負責任地行事，並且會認真傾聽每個案件，因為我知道我的決定將影響到人們的生活。」

阿拉米達縣高級法院法官Stuart Hing表示：「Sophia已經準備好擔任法官，因為她更加認識到需要擁抱多樣性，並且對每個人的不同之處更加敏感。我們代表APAPA-GAC，對Sophia感到驕傲，並相信她將成功擔任法官。」

另一位阿拉米達縣高級法院法官Stephanie Sato也對Sophia的任命表示支持：「Sophia相信法官職位既帶來能力，也帶來責任，允許少數聲音被聽到。她真正理解在這個反映加利福尼亞多樣性和價值觀的不斷增長的社區中，成為一個細心的傾聽者的必要性。」

APAPA成立於2001年，已經發展成為一個在全國範圍內擁有50多個分會的全國性組織，國家總部設在沙加緬度。APAPA是一個以社區為基礎的非營利性、非黨派組織，致力於通過選民登記和教育、實習以及公民領導力項目，在地方、州和國家層面增加亞太島民的領導力和公民參與。APAPA政府任命委員會的一個重要目標是培養和推廣傑出和多樣化的申請者，以獲取州長的任命。

去年7月，亞太公共事務聯盟（APAPA）所屬政府任命委員會（GAC）邀請州長紐森的任命團隊參加了該機構總部的一次會議。雙方以論壇的形式進行了交流和討論，探討了州政府的任命程序，旨在讓更多的亞裔 走上參政之路。

APAPA任命委員會一直與州長任命團隊密切合作，為有興趣且合格的亞裔美國候選人提供支持。這些候選人熱心於公共服務，並對政治或司法任命感興趣。這次會議為分會領導和與會者提供了一個獨特的、近距離的機會來了解州長任命流程的基本知識。州長任命官員向與會者透露，紐森州長有400多個委員會需要填補，通常需要4000名任命人員。