北加州中文學校聯合會「成語比賽」「多媒體簡報比賽」5/19登場

寇惠風（左）和王婉君（右）是本次「成語比賽」和「多媒體簡報比賽」活動的召集人。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

北加州 中文學校聯合會將於5月19日在金山灣區 華僑文教服務中心舉辦年度「成語比賽」和「多媒體簡報比賽」。「成語比賽」以中文AP考試內容為主要選材依據，切合學生習得實用之目標。「多媒體簡報比賽」各組優勝將依照全美比賽辦法獲得推薦，參加全美的「多媒體簡報比賽」。

凡北加 州中文學校聯合會會員學校本學年度就讀學生均可報名。但「多媒體簡報比賽」雙人組兩位同學必須是同一中文學校學生。

中校聯合會表示，成語在中華文化中具有非常重要的地位，歷經千百年的流傳和使用，已經成為漢語中穩定的詞彙，有著豐富活潑的生命力。美國大學理事會中文AP考試閱卷老師指出，在AP考試的作文中適當使用成語，是一個非常重要的得分點。

中文學校聯合會成語比賽教材編輯依照美國外語教師協會之中文程度綱要，用字及發音全部採用國家語言資料庫「成語典」為規範。參賽學生對於比賽用教材成語及常用詞語內容僅需聽得懂、能口說，以及會使用即可，不需讀寫。

聯合會同時配合美國大學理事會中文AP教學指引，鼓勵學生深入了解中華文化及過去與現代華人在世界社會的發展情形和角色轉變，促進學生使用中文創作思考與表達能力，並讓學生學習多元又有趣的文化知識，以平面設計、文字、聲音、影像及多媒體結合簡報之方式，呈現他們對主題的認識。

今年恰逢全美中文學校聯合會成立30周年，希望透過這項比賽促進各中文學校師生參與及凝聚，致力中文學習價值，落實中文習得運用，因而比賽主題定為「中文學校與我。」