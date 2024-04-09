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柏克萊市議員特別選舉 信使報力挺詹姆斯張

編譯林思牧╱綜合報導
柏克萊市議員特別選舉，「信使報」大力支持詹姆斯張。（取自詹姆士張競選官網）
柏克萊市議員特別選舉，「信使報」大力支持詹姆斯張。（取自詹姆士張競選官網）

柏克萊市長暨市議員羅賓森（Rigel Robinson）在1月無預警辭職，4月16日將舉行特別選舉選出該區（主要是加大校園一帶）的新議員，「信使報」（Mercury News）對羅賓森讚譽有加，並支持華裔詹姆斯張（James Chang，音譯）接續他的職位。

信使報指出，羅賓森2018年第一次當選時才22歲，是市議會最年輕的議員。他1月份突然辭職，稱在這份公職上受到許多騷擾（harassment）、跟蹤（stalking）與威脅（threats），為了保障家人和他自己的健康與安全，他毅然決定辭職。

目前爭取那個空缺的有兩名候選人，信使報大力支持華裔的詹姆斯張，他年僅33歲，但已在柏克萊市的房租委員會上任職八年，這是民選的職位，最多只能做八年。詹姆斯張曾是柏克萊加大哈斯商業學院（Haas School of Business）的研究生，過去他是市議員沃辛頓（Kriss Worthington）的幕僚長，現在是市議員巴特列（Ben Bartlett）的幕僚長，因此對市情有深入的了解。

現任市長阿倫津（Jesse Arreguin）和六位市議員中的五人都公開挺詹姆斯張，詹姆斯張支持柏克萊加大在人民公園（People's Park）建學生宿舍。

柏克萊加大目前只能給22%的學生提供宿舍，加大系統的所有學校中，這是學生宿舍提供百分比的最低值，也就是大約有3萬6000名學生要自己在校外找地方住。

他的另一個主要政見是維持警力水平，他體認到許多重大犯罪事件正在增加，必須有足夠的警察來維持治安。

信使報批評詹姆斯張的對手魯納帕拉（Cecilia Lunaparra），因為她既反對在人民公園興建宿舍，還要縮減警察局的編制，把部分警政經費挪到其他地方使用。

當選的人會把羅賓森剩下的任期做完，也就是到2026年。

信使報譴責那些惡毒對待公職人員的卑劣之徒，並指出這種作風會讓有能力、有操守的人不再願意為大眾服務，那將是民主制度的損失。

信使報希望羅賓森將來還會出任公職，再以他的能力為社會做更多的貢獻。

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