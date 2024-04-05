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灣區僑教中心舉辦美台華語教學交流會

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)聯合舉辦交流會。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)聯合舉辦交流會。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心為加強與主流台裔教師連繫、促進與台灣華語文學習中心交流、鏈結台灣資源支持主流教師教學、培植台灣華語文學習中心發展，與台灣華語文學習中心(TCML)聯合舉辦2024年「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享暨中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山台北經文處教育組長董慶豐、金山灣區主流任教的中小學台裔老師、北加州八所台灣華語文學習中心負責人代表及僑校老師等60多人參與共同交流，匯聚海外台灣華語文優勢。

莊雅淑表示，台美教育倡議（US-Taiwan Education Initiative）為海外華語文推動帶來轉變，除傳統僑校體系外，因應台美教育倡議建立全球教育夥伴關係，僑務委員會針對主流社區，推動台灣華語文學習中心計畫，北加州有八所成為社區學習華語文的重要場域。美國務院亞太副助卿達爾森宣布將台灣華語教學拓展至各州K-12，今年3月初台美雙方更首次於華府召開台美教育倡議會議，這正是TCML、主流任教中小學老師及僑校推展華語文的契機。

董慶豐表示，教育組有各項服務及教育部優華語政策，教育部另選送147名華語教師及教學助理赴美任教，推展台灣華語優勢。

灣區 加州 教育部

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