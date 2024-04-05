南灣FBI青少年法證科學免費課程 5月13日舉辦 開始報名

2024年春季聯邦調查局（FBI）青少年學院將於5月13日（周一）早8時至晚5時在聖荷西SAP Center舉辦。（FBI提供）

2024年春季聯邦調查局（FBI ）青少年學院將於5月13日（周一）早8時至晚5時在聖荷西 SAP Center舉辦，為高中三年級和四年級學生提供了解調查執法世界的機會。該項目完全免費，包含課程、餐費和茶點，有意參與者需要在4月19日下午4時前完成申請。

FBI社區外展網頁上顯示，這門長達八小時的課程將探討法證科學，以培養學生的思想，同時設有關於性勒索等主題的適合年齡的課程，旨教學生們如何保護自身安全。聯邦調查局工作人員，包括特工、情報分析師和專業人員，將主持討論，重點介紹他們所做的工作、如何做、以及為什麼選擇這項工作來為所有美國人服務。

FBI表示，該課程的畢業生將更加了解他們的社區所面臨的威脅、網路環境帶來的挑戰、以及可能影響他們未來職業的個人選擇，從而更好地為指導同齡人做好準備。歡迎任何對領導力和服務有興趣的學生申請。對執法職業的興趣不是先決條件。

有興趣的學生需下載申請表格，填寫後簽名，並申請表上的要求完成一篇論文。確保4月19日下午4時前郵寄至FBI沙加緬度辦事處總部，或電郵至[email protected]。選拔委員會將根據對所提供資訊的審查來評估每份申請，不完整、難以辨識或逾期的申請將不被接受。

下載申請表格：www.fbi.gov/file-repository/2024-sacramento-teen-academy-application.pdf/view

有問題請聯絡：[email protected]