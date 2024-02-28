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招募800名海外志工 灣區英語營說明會鼓勵追夢

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區僑教中心舉辦「2024年海外青年英語服務營說明會」。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心舉辦「2024年海外青年英語服務營說明會」。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心日前舉辦「2024年海外青年英語服務營說明會」，吸引海外青年文化大使（FASCA）學員、僑校、主流學校教師及家長與會，現場並播放前一年英語服務營成果短片及參團青年回顧勇敢追夢的時光，讓許多青年嚮往。

僑教中心主任莊雅淑表示，英語服務營已連續舉辦18年，活動可以結合海外熱血僑胞青年力量，讓大家在志願服務過程中教學相長，成就一段意義非凡的人生體驗。

她表示，2024年營隊時間為7月6日至8月2日，預計招募800名海外志工，參與者可獲得「80小時志工服務時數」，以17至25歲僑青及台灣華語文學習中心（TCML）學員或主流學校台裔教師所推薦學生為主，歡迎大家報名。

去年服務於台南市西門國小的陳靖中（Jeff Chen）分享他教學經驗。他說，活動對自己改變很大，除了與世界各地來的志工交朋友外，更重要的是透過英語教學，學到如何成為一位更有耐心的人。

「海外青年英語服務營」報名截止時間為3月9日，僑教中心表示，報名者最好先申請i僑卡 (網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/register )，再到僑務活動系統（網址：https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2024summer）上報名。

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