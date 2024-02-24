紅酒與中菜也可搭 華人釀酒師分析粵菜適合哪種酒

朱清宜表示，華人喝紅酒的歷史可追溯至唐代，選擇酒品時要注意與飲食相搭配。（記者王子涵／攝影）

華人 釀酒師朱清宜（Ivonne Zhu）23日在舊金山華埠Blue Stream畫廊紅酒室舉辦首屆愛葡品酒會。朱清宜表示，華人喝紅酒的歷史可追溯至唐代，選擇酒品時要注意與飲食相搭配。

朱清宜表示，華人以茶道和白酒文化為主流，喝紅酒的歷史儘管可追溯至唐朝，但常常被忽略。「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。」唐朝詩人王翰在詩歌涼州詞中，記錄了古人釀紅酒與飲紅酒的文化。

她表示，在美華人對紅酒文化的理解仍然比較局限，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）是最受華人歡迎的兩個品種，也是最為大眾化的紅酒品種，但紅酒其他品類華人的接受度不高。

她強調紅酒應與飲食相搭配，比如粵菜的口味偏清淡、上海菜偏甜、東北菜口味偏重，所以來自不同地方的華人喜歡的紅酒口味也是不盡相同的，「由於粵菜本身的味道不重，所以許多來自廣東的華人能夠接受口味比較辛辣、口感寬廣、酒精度較高的紅酒，如最能代表美國紅酒口味的仙粉黛（Zinfandel）品種。」

首屆愛葡品酒會。（記者王子涵／攝影）

朱清宜表示，紫色表皮的蔬果富含花青素，對於抗氧化、抗衰老很見效，同時葡萄中富含人體所需的幾大營養素，適度飲紅酒對身體健康有所幫助。

朱清宜是納巴愛葡酒莊（Appellations Cellar）莊主，同時擔任多個私人紅酒品牌的釀酒師。作為亞裔 女性，進入白人居多的葡萄酒業，挑戰頗多。「如何帶著中國味蕾，走進美國市場，再推廣到全球市場，困難不少。」愛葡酒莊目前年產超過10萬箱，在加州 納巴谷已經躋身中大型酒莊行列。

朱清宜表示，舉辦品酒會最大的目標就是為更多的亞裔釀酒師、女性釀酒師發聲，讓更多人關注亞裔女性所調釀的紅酒。