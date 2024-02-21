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北加台灣同鄉聯合會慶春節 政界人士參與

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會2月17日在南灣僑教中心舉行第51屆春節慶祝大會，許多灣區主流政界人士到場參與。今年活動除邀請台北市大安文山區議員趙怡翔演講外，也有睽違多年的「台美人第二代讀書俱樂部講座」，400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。

北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。（主...
北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。（主辦單位提供）

密爾比達市長Carmen Montano、副市長Evelyn Chua連續兩年參加春節慶祝大會，且熱情、積極支持台美人灣區大小活動，希爾斯堡市議員Marie Chuang、Livermore市議員Kristie Wang、駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑出席。

北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會由海外青年文化大使（FASCA）學生組成...
北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會由海外青年文化大使（FASCA）學生組成的舞龍舞獅、三太子表演炒熱年節氣氛。（主辦單位提供）

年會活動開始前，先以交流賓果遊戲暖場，鄉親們藉由遊戲認識新朋友，更與老朋友問候、互相恭賀新年。接著由海外青年文化大使（FASCA）學生組成的舞龍舞獅、三太子表演炒熱年節氣氛。

整場年會由蔡英文總統及賴清德副總統、僑委會委員長徐佳青慶賀致詞影片揭開序幕。蔡英文總統表示，感謝大家過去八年與她一起打拚，讓台美交流合作愈來愈多，她強調民主、自由是台灣最重要的價值。

賴清德表示，感謝大家用手中的選票守護民主，這是台灣的勝利、民主的勝利，並感謝北加州台灣同鄉聯合會長期為台灣僑胞的權益、為台灣的國際參與發聲，積極提升台灣的國際能見度。賴清德表示，他與副總統當選人蕭美琴有幸得到台灣人認同與支持，未來一定會組成最強團隊。

徐佳青表示，北加州台灣同鄉聯合會已成立51年，在各屆正副會長及所有幹部努力下，成為北美最重要的台灣人社團之一，長期為台灣出力、發聲，獨立確保台灣的尊嚴維護、鄉親的權利，並團結所有僑團讓全世界看到台灣。

北加州台灣同鄉聯合會2月17日在南灣僑教中心舉行第51屆春節慶祝大會。（主辦單位...
北加州台灣同鄉聯合會2月17日在南灣僑教中心舉行第51屆春節慶祝大會。（主辦單位提供）

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦表示，第51屆團隊有三大目標，第一，持續推廣台灣文化，讓全美國人、全世界人了解台灣文化、更愛台灣、支持台灣；第二，鼓勵台美人第二代參與聯合會組織與活動，世代傳承；第三，拓展與其他國家社團的交流合作關係。

活動中由北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿主導帶領台美人第二代活動ISLAND X，超過50位跨世代台美人分享參加台灣同學會、同鄉會經驗，以及這些活動對台美人身分認同、台灣政治關注的影響。最後在華航及長榮贊助的舊金山台北來回豪華經濟艙機票抽獎中，活動圓滿結束。

北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會邀請台北市大安文山區議員趙怡翔（左）演講...
北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會邀請台北市大安文山區議員趙怡翔（左）演講，北加州台灣同鄉聯合會長張正邦（右）分享第51屆團隊的三大目標。（主辦單位提供）

加州 北加 賴清德

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