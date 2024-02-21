北加台灣同鄉聯合會慶春節 政界人士參與

北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。（主辦單位提供）

北加州 台灣同鄉聯合會2月17日在南灣僑教中心舉行第51屆春節慶祝大會，許多灣區主流政界人士到場參與。今年活動除邀請台北市大安文山區議員趙怡翔演講外，也有睽違多年的「台美人第二代讀書俱樂部講座」，400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。

北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會400多人到場，座無虛席、氣氛熱鬧。（主辦單位提供）

密爾比達市長Carmen Montano、副市長Evelyn Chua連續兩年參加春節慶祝大會，且熱情、積極支持台美人灣區大小活動，希爾斯堡市議員Marie Chuang、Livermore市議員Kristie Wang、駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑出席。

北加州台灣同鄉聯合會第51屆春節慶祝大會由海外青年文化大使（FASCA）學生組成的舞龍舞獅、三太子表演炒熱年節氣氛。（主辦單位提供）

年會活動開始前，先以交流賓果遊戲暖場，鄉親們藉由遊戲認識新朋友，更與老朋友問候、互相恭賀新年。接著由海外青年文化大使（FASCA）學生組成的舞龍舞獅、三太子表演炒熱年節氣氛。

整場年會由蔡英文總統及賴清德 副總統、僑委會委員長徐佳青慶賀致詞影片揭開序幕。蔡英文總統表示，感謝大家過去八年與她一起打拚，讓台美交流合作愈來愈多，她強調民主、自由是台灣最重要的價值。

賴清德表示，感謝大家用手中的選票守護民主，這是台灣的勝利、民主的勝利，並感謝北加 州台灣同鄉聯合會長期為台灣僑胞的權益、為台灣的國際參與發聲，積極提升台灣的國際能見度。賴清德表示，他與副總統當選人蕭美琴有幸得到台灣人認同與支持，未來一定會組成最強團隊。

徐佳青表示，北加州台灣同鄉聯合會已成立51年，在各屆正副會長及所有幹部努力下，成為北美最重要的台灣人社團之一，長期為台灣出力、發聲，獨立確保台灣的尊嚴維護、鄉親的權利，並團結所有僑團讓全世界看到台灣。

北加州台灣同鄉聯合會2月17日在南灣僑教中心舉行第51屆春節慶祝大會。（主辦單位提供）

北加州台灣同鄉聯合會長張正邦表示，第51屆團隊有三大目標，第一，持續推廣台灣文化，讓全美國人、全世界人了解台灣文化、更愛台灣、支持台灣；第二，鼓勵台美人第二代參與聯合會組織與活動，世代傳承；第三，拓展與其他國家社團的交流合作關係。