聖荷西中文學校 50周年校慶喜迎龍年

聖荷西市長馬漢（左三）參加聖荷西中文學校50周年慶。（圖／受訪者提供）

聖荷西 中文學校10日在Leland High School校址舉行了50周年校慶及農曆新年園遊會。活動當天有超過500餘人參與。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、北加州 中文學校聯合會會長單聖玲、僑務委員李漢文等共同出席了慶典。

慶典在祥獅歡舞迎龍年的精彩表演中拉開序幕。聖荷西中文學校校長周怡華、前校長謝瑜年和到場來賓分別致詞，祝賀聖荷西中文學校50年來在中文教學和散播中華方面作出貢獻。

聖荷西中文學校師生現場表演了「入畫江南」、「聽我說謝謝」、「魚兒水中游」、「捕魚歌」、「新年好」等中文歌曲，「一剪梅」、「菊花台」古樂演奏以及漢唐舞「美人關」。美國少林功夫禪學院表演了「龍年慶新春」及「少林功夫禪」。

聖荷西中文學校50周年慶典上的大鼓表演。（圖／受訪者提供）

活動上還為學術比賽獲獎的學員進行了頒獎，還舉行了現場抽獎活動。

聖荷西中文學校創立於1974年，是一所家長互助制學校，所有行政人員均由學校家長義務擔任。教學宗旨是以弘揚中華文化之精髓為輔，將學習中文的種子以深入淺出而生活化的教學方式深植於海外炎黃子孫的心中。

50年來學校的辦學從未中斷。即使疫情 的艱難時期，學校也堅持通過網路教學。校長周怡華表示，學校最終的目標不僅是教育中文聽說讀寫能融會貫通的孩子，更進一步達成傳承華夏優良傳統觀念文化道德的目的。