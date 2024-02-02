北加祭孔委員會 牟善竹接任總召

牟善竹（右）接任祭孔委員會總召集人。（記者葛歆睿╱攝影）

北加 州祭孔大典委員會在南灣僑教中心舉行會議，會中舉行祭孔總召集人交接儀式，第42屆總召集人邱佩芝任期屆滿，第43屆由牟善竹接任總召，駐舊金山 經文處長賴銘琪在場監交。

北加州 祭孔大典歷史悠久，1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區齊魯會館」，1982年在北加舉辦首屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮地區，1990年起由駐舊金山經文辦事處、僑教中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦，多年來延續遵循傳統古禮，成為北加最重要文化活動之一。

賴銘琪指出，祭孔大典傳承中華文化，促使中西文化有更好的交流，讓中華文化傳播到海外落地生根，具意義。僑教中心主任莊雅淑也代表僑委會，對祭孔大典在海外發揚儒家思想、提倡尊師重道的努力，表達肯定。賴銘琪並與莊雅淑一同致贈僑委會感謝狀給邱佩芝、贈賀狀給牟善竹。

邱佩芝指出，2023年祭孔大典活動精采，圓滿完成，並與主流社會建立進一步連結，在賴銘琪建議下邀到聖他克拉拉市長蒙塔諾和都柏林學區委員等主流社區代表擔當陪祭官；另在僑務委員魏德珍促成下，祭孔大典正式得到密爾必達聯合學區委員會肯定，通過決議紀念9月28日孔子誕辰。

牟善竹表示，祭孔大典最重要的是紀念中華民族偉大的教育家、思想家、哲學家孔子的誕辰，同時在美國推廣、宣揚孔子的思想學說和理念，孔子學說中的「調適自我、完美人格、和諧家庭、均衡社會、平治天下，以理服人、仁者愛人」具世界意義，不只放諸四海皆準，且貫穿古今偕同，不變的真理，每代禮儀或許不同，但一定維持連貫性，讓世代中華民族不做失根蘭花。

今年北加州祭孔大典計畫將於9月22日在僑教中心舉行。