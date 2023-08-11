我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

APEC創新會議 台灣5科技團秀新技術

記者江碩涵／灣區報導
台灣經濟部技術處參與亞太經濟合作（APEC）第22次科技、技術及創新政策夥伴（Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI）會議。（經濟部技術處提供）
台灣經濟部技術處參與亞太經濟合作（APEC）第22次科技、技術及創新政策夥伴（Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI）會議。（經濟部技術處提供）

台灣的經濟部技術處參與亞太經濟合作（APEC）第22次科技、技術及創新政策夥伴（Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI）會議。經濟部技術處長邱求慧除擔任PPSTI下「區域科技連結」分組主席主持會議，也帶領台灣五個科技團隊赴美發表，成為所有會員經濟體中發展最多項計畫，台灣科技研發成果也獲得國際組織高度重視。

五科技團隊分別是工研院「跨域農工技術」及「智慧機械雲」、金屬中心「牙科數位轉型」、災防中心「APEC颱風社會研究中心」及逢甲大學的「APEC生質氫能技術中心」。

其中，金屬中心「牙科數位轉型」整合數位植牙、數位牙齒矯正、假牙贋復及手術導引系統等醫療技術，成功導入馬來西亞KLIDC（Kuala Lumpur International Dental Centre）牙科診所，透過即時數位影像傳輸，可達到遠距即時交流效益，未來將與台灣德威牙醫醫院及七家牙科廠商與馬來西亞國際醫療大學（IMU）合作。

工研院「跨域農工技術」於台灣累積多年茶類、檸檬、草莓等環境友善病蟲害防治經驗，今年亦導入至紐西蘭懷希（Waihi）飛鳳農場（Flying Phoenix orchard），進行病菌預防與控制。工研院「智慧機械雲」導入紡織大廠於越南的染整廠，並已衍生新創公司—佳研智聯，以持續開拓市場。這些技術透過國際組織的合作觸角，將台灣科技擴散至更大的產業及社會效益。

經濟部技術處赴美訪問，除展現台灣科技實力及亮點技術成果，更透過與美國頂尖院校簽訂協議，為新創取得國際資源。未來盼藉由持續參與APEC國際組織，強化台灣與國際科技政策對話之影響力，亦將積極深化與國際新創生態圈之合作，鼓勵法人新創團隊拓展國際市場，站上國際舞台，加速新創精準對接全球市場，開拓藍海事業。

APEC 越南

上一則

昔熱門景點 奇諾國家歷史遺跡待修繕

下一則

台灣辦桌之旅募款餐會 12日南灣僑教中心登場

延伸閱讀

金山11月將舉行APEC 聯邦特勤局負責安保

金山11月將舉行APEC 聯邦特勤局負責安保
APEC會議期間金山警察取消休假 確保外國首腦政要安全

APEC會議期間金山警察取消休假 確保外國首腦政要安全
傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數
拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤
華郵：白宮決定禁止香港行政長官李家超出席APEC峰會

華郵：白宮決定禁止香港行政長官李家超出席APEC峰會

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
日本廉航ZIPAIR聖荷西直飛東京六月開航，兒童票只要成人票價三折，讓不少灣區家庭興起遊日計畫。(取自ZIPAIR官方影片截圖。)

聖荷西直飛東京 搭廉航超省

2023-08-08 02:18
根據媒體報導，在加州佛萊斯諾縣被發現的非法中資實驗室，其實已在加州經營多年。（電視新聞截圖）

儲存20多種傳染病原體 中資實驗室擬搬機場附近 當局要查

2023-08-08 15:12
圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

2023-08-09 22:31
巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

2023-08-07 01:11
Lucy在臉書市集出清家中的寶寶食物調理機，差點遭遇詐騙。(受訪者提供)

矽谷媽媽臉書市集賣二手商品 險遭詐

2023-08-07 19:36

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦