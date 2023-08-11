APEC創新會議 台灣5科技團秀新技術

台灣經濟部技術處參與亞太經濟合作（APEC）第22次科技、技術及創新政策夥伴（Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI）會議。（經濟部技術處提供）

台灣的經濟部技術處參與亞太經濟合作（APEC ）第22次科技、技術及創新政策夥伴（Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ; PPSTI）會議。經濟部技術處長邱求慧除擔任PPSTI下「區域科技連結」分組主席主持會議，也帶領台灣五個科技團隊赴美發表，成為所有會員經濟體中發展最多項計畫，台灣科技研發成果也獲得國際組織高度重視。

五科技團隊分別是工研院「跨域農工技術」及「智慧機械雲」、金屬中心「牙科數位轉型」、災防中心「APEC颱風社會研究中心」及逢甲大學的「APEC生質氫能技術中心」。

其中，金屬中心「牙科數位轉型」整合數位植牙、數位牙齒矯正、假牙贋復及手術導引系統等醫療技術，成功導入馬來西亞KLIDC（Kuala Lumpur International Dental Centre）牙科診所，透過即時數位影像傳輸，可達到遠距即時交流效益，未來將與台灣德威牙醫醫院及七家牙科廠商與馬來西亞國際醫療大學（IMU）合作。

工研院「跨域農工技術」於台灣累積多年茶類、檸檬、草莓等環境友善病蟲害防治經驗，今年亦導入至紐西蘭懷希（Waihi）飛鳳農場（Flying Phoenix orchard），進行病菌預防與控制。工研院「智慧機械雲」導入紡織大廠於越南 的染整廠，並已衍生新創公司—佳研智聯，以持續開拓市場。這些技術透過國際組織的合作觸角，將台灣科技擴散至更大的產業及社會效益。

經濟部技術處赴美訪問，除展現台灣科技實力及亮點技術成果，更透過與美國頂尖院校簽訂協議，為新創取得國際資源。未來盼藉由持續參與APEC國際組織，強化台灣與國際科技政策對話之影響力，亦將積極深化與國際新創生態圈之合作，鼓勵法人新創團隊拓展國際市場，站上國際舞台，加速新創精準對接全球市場，開拓藍海事業。