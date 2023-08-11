聖荷西市府4500員工 15日至17日擬罷工3天

近4500名聖荷西市府員工，以長期人手不足和工資低為理由，將於下周15日至17日進行為期3天的罷工。（本報檔案圖）

為抗議長期人手不足和工資低，近4500名聖荷西 市府員工將在下周15日至17日進行為期3天的罷工 。這將成為聖荷西近代最大的罷工事件。

市府與兩個最大的工會IFPTE Local 21和MEF-AFSCME Local 101為期數月的薪資談判以失敗告終。上周，約99%的工會雇員投票贊成罷工。工會於本周宣布了這一消息。

為避免罷工，數十名城市工作人員周二在市議會發言，希望要求能被滿足。當天閉門會議結束後，工會和市府的協商重新啟動。但工會表示，罷工計畫仍然有效。

罷工預計將廣泛影響城市的運營服務，包括機場、圖書館 、青少年暑期項目和法規執行。目前尚不清楚哪些圖書館或暑期項目將關閉。工會表示，垃圾收集以及消防和警察部門的緊急響應等服務不會受到影響。

工會聲稱，聖荷西市府許多部門人手不足，今年曾一度有約1000個空缺職位，目前空缺近800個，空缺率達到12%。他們要求在未來3年內加薪18%，以應對生活成本飆升，讓市府工作更有競爭力。

一些市府員工表示，由於本地租金高昂，他們不得不搬到曲萊賽或士德頓等城市，上下班需要兩個小時。上周聖荷西焦點報報導，一名聖荷西動物園員工，由於支付不起房租而選擇住在房車裡。

工會希望在2023-24財年加薪7%，在2024-25財年加薪6%，再下一個財年加5%。而市府給出的最終、最佳條件是2023-2024財年加薪5%，2024-25財年4%，之後一年3%，總計12%。

市長馬漢（Matt Mahan）表示，聖荷西沒有足夠的資金來滿足工會的要求。部分原因是，如果向一個工會承諾7%的加薪，就必須向所有工會提供。任何超出5%的加薪都可能導致一些城市服務的削減和裁員。

工會代表則相信聖市有足夠的資金來滿足他們的要求。他們引用美國工作夥伴關係（Working Partnerships USA）的一份報告指出，聖市可以利用數百個空缺職位創造的預算盈餘，在不削減服務的情況下提高工資。根據該研究，這筆盈餘可能高達2800萬元。工會要求將這些節省下來的資金用於加薪，但市政府表示，無法重新分配因為職位空缺預留的資金。