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校聯會22日舞會 招待獨家雞尾酒

記者孫愛薇／南灣報導
只要參加「花枝招展仲夏YA舞會」，將免費獲得兩杯獨家雞尾酒特調。（受訪者提供）
只要參加「花枝招展仲夏YA舞會」，將免費獲得兩杯獨家雞尾酒特調。（受訪者提供）

加州中國大專校友會聯合會今年40周年慶，聯合會將於22日（周六）在金山灣區文教中心舉辦「百花爭鳴園遊會」與「花枝招展仲夏YA舞會」，下午3時是免費入場園遊會活動，晚上7時則有售票的舞會活動，邀請有興趣僑胞與校友共襄盛舉。

聯合會會長柯秀玫表示，今年校聯會適逢40周年，正所謂「40一枝花」，故以「花語系列」為主題，豐富仲夏YA舞會，舞會有以花主題的服裝建議，希望前來參與活動的校友，能在服飾上增加花的元素。

柯秀玫在活動前加碼公布，只要當天晚上參加「花枝招展仲夏YA舞會」，都能免費獲得兩杯雞尾酒特調，雞尾酒可以選擇是否要加酒精，提供給不喝酒的與會者更多選擇，這款兩款最新推出的雞尾酒特調分別為Red arrow down和 JAACUC midsummer dream，是專門為這次校聯會舞會活動所調製的。她表示，這在其他酒吧絕對喝不到。

民眾所期待的「百花爭鳴園遊會」台灣美食清單，柯秀玫公開分享，美食攤位有波霸奶茶、牛軋糖、香腸、仙草煉乳冰、西米露、台式三明治、串雞肉沙嗲、綠豆糕、酸梅湯、茶葉蛋和免費限量生酮咖啡。親子互動活動則有套圈圈、手工藝品，活動免費入場，時間是下午3時至6時，歡迎家庭攜帶小朋友一起來參加。

北加州中國大專校友會聯合會為慶祝40周年慶舉辦「百花爭鳴園遊會」與「花枝招展仲夏...
北加州中國大專校友會聯合會為慶祝40周年慶舉辦「百花爭鳴園遊會」與「花枝招展仲夏YA舞會」。（受訪者提供）

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