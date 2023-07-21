校聯會22日舞會 招待獨家雞尾酒

只要參加「花枝招展仲夏YA舞會」，將免費獲得兩杯獨家雞尾酒特調。（受訪者提供）

北加州 中國大專校友會聯合會今年40周年慶，聯合會將於22日（周六）在金山灣區 文教中心舉辦「百花爭鳴園遊會」與「花枝招展仲夏YA舞會」，下午3時是免費入場園遊會活動，晚上7時則有售票的舞會活動，邀請有興趣僑胞與校友共襄盛舉。

聯合會會長柯秀玫表示，今年校聯會適逢40周年，正所謂「40一枝花」，故以「花語系列」為主題，豐富仲夏YA舞會，舞會有以花主題的服裝建議，希望前來參與活動的校友，能在服飾上增加花的元素。

柯秀玫在活動前加碼公布，只要當天晚上參加「花枝招展仲夏YA舞會」，都能免費獲得兩杯雞尾酒特調，雞尾酒可以選擇是否要加酒精，提供給不喝酒的與會者更多選擇，這款兩款最新推出的雞尾酒特調分別為Red arrow down和 JAACUC midsummer dream，是專門為這次校聯會舞會活動所調製的。她表示，這在其他酒吧絕對喝不到。