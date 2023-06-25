我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

亞太聯盟 6月28日舉辦反仇恨社區論壇

APAPA媒體部╱提供
演員吳彥祖之前參加APAPA舉辦的反亞裔歧視活動。（APAPA媒體部提供）
演員吳彥祖之前參加APAPA舉辦的反亞裔歧視活動。（APAPA媒體部提供）

在打擊仇恨言論國際日到來之際，亞太公共事務聯盟（APAPA）將於6月28日在加州首府總部舉辦「反對仇恨社區論壇」。希望引起美國主流社會對反對種族歧視的重視，支持亞裔群體捍衛權益。

APAPA長期以來一直與數百個不同的組織合作，提供公民和社區計畫、候選人市政廳和選民登記活動。APAPA的「團結一致反對仇恨」聯盟建設計畫致力於提高認識和支持打擊仇恨犯罪，解決系統性種族主義問題，並為我們的集體聲音提供機會。

APAPA指出：「我們一起建設一個更美好的世界；一個多元化、包容並代表所有聲音和社區的組織。」2021年APAPA發起一場全國性的「團結起來反對仇恨」運動，以應對全國範圍內針對AAPI的仇恨犯罪的驚人上升。

APAPA組織了全國180多個組織的合作，在全國舉行了20場集會，從民選官員那裡獲得了190多封支持信，幫助通過了譴責反亞裔仇恨的城市決議，並向API學生團體發送了1200份團結一致反對仇恨（Unity Against Hate）。

亞太公共事務聯盟（APAPA）是一個美國民間團體，是501(C)(3)非營利組織。亞太公共事務聯盟為了提高亞裔的社會地位及公民素質，從培養青年積極參與公共事務作為起點，幫助亞裔成功地融入主流社會，進而普及公民選舉，提升議政的意識與能力，鼓勵青年參政，為社區服務。

亞裔 仇恨犯罪 種族歧視

上一則

北加矽谷灣區「呆玩尚青」推夏季BBQ活動

下一則

歷史拼圖／誰掌管加州 12面旗幟寫歷史

延伸閱讀

黑熊母子常來翻垃圾桶 洛縣布班克居民不歡迎

黑熊母子常來翻垃圾桶 洛縣布班克居民不歡迎
華埠莫斯高街 新增李揚國冠名

華埠莫斯高街 新增李揚國冠名
米慎區又有100%可負擔房入住 130戶低收入家庭受益

米慎區又有100%可負擔房入住 130戶低收入家庭受益
亞城華獅會募款 承諾持續服務社區

亞城華獅會募款 承諾持續服務社區
周末好去處／美華博物館 端午節家庭歡慶日

周末好去處／美華博物館 端午節家庭歡慶日

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）

盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

2023-06-22 02:20
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
詐騙四處流竄，官員呼籲，遇到詐騙最好趕快通知檢方，民眾千萬不要貪小便宜，不要隨意給陌生人金錢，容易因小失大。（記者江碩涵／攝影）

詐騙老招重現矽谷灣區 寶物黨拿金塊要店家鑑定

2023-06-22 17:32

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻