亞太聯盟 6月28日舉辦反仇恨社區論壇

演員吳彥祖之前參加APAPA舉辦的反亞裔歧視活動。（APAPA媒體部提供）

在打擊仇恨言論國際日到來之際，亞太公共事務聯盟（APAPA）將於6月28日在加州首府總部舉辦「反對仇恨社區論壇」。希望引起美國主流社會對反對種族歧視 的重視，支持亞裔 群體捍衛權益。

APAPA長期以來一直與數百個不同的組織合作，提供公民和社區計畫、候選人市政廳和選民登記活動。APAPA的「團結一致反對仇恨」聯盟建設計畫致力於提高認識和支持打擊仇恨犯罪 ，解決系統性種族主義問題，並為我們的集體聲音提供機會。

APAPA指出：「我們一起建設一個更美好的世界；一個多元化、包容並代表所有聲音和社區的組織。」2021年APAPA發起一場全國性的「團結起來反對仇恨」運動，以應對全國範圍內針對AAPI的仇恨犯罪的驚人上升。

APAPA組織了全國180多個組織的合作，在全國舉行了20場集會，從民選官員那裡獲得了190多封支持信，幫助通過了譴責反亞裔仇恨的城市決議，並向API學生團體發送了1200份團結一致反對仇恨（Unity Against Hate）。

亞太公共事務聯盟（APAPA）是一個美國民間團體，是501(C)(3)非營利組織。亞太公共事務聯盟為了提高亞裔的社會地位及公民素質，從培養青年積極參與公共事務作為起點，幫助亞裔成功地融入主流社會，進而普及公民選舉，提升議政的意識與能力，鼓勵青年參政，為社區服務。