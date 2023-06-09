灣區媽媽教室 6/16防癌醫健講座

金山灣區媽媽教室推防癌醫健講座。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室將於6月16日上午10時舉行「醫健講座」，邀請新希望華人癌症 關懷基金會理事、腫瘤 科醫師洪舜炯，教導大家如何在生活中積極避免致癌來源，減低癌症進展，並為民眾剖析如何透過飲食、運動、生活習慣來防癌。

洪舜炯曾任Kaiser Permanente醫療中心腫瘤血液科醫師20多年，擁有豐富腫瘤科臨床經驗，退休後曾在Rotacare Clinic擔任義務醫師，時常關懷癌症患者，他也是現任新希望華人癌症關懷基金會理事，致力於推動華人社區癌友服務與正確防癌抗癌觀念，疫情期間曾做個多場線上疫情健康講座，關懷社區。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，現今的癌症中，有一半以上被認為是可以透過已有的知識來預防，尤其是日常飲食習慣、營養攝取問題、缺乏運動、肥胖等原因，都被認為是癌症發病率上升的重要因素，為了讓僑胞養成更好的生活保健習慣，特別舉辦講座，希望僑胞可透過日常飲食和運動來預防癌症，維持個人及全家的健康生活。

時間：6月16日上午10時

題目：從飲食和運動談癌症預防

主講：腫瘤科醫師洪舜炯

地點：金山灣區華僑文教服務中心

電話：408-252-7070