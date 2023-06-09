我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

中文學校聯合會正副會長選舉 單聖玲、李娜亞參選

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會將舉辦正副會長選舉，今年為同額競選，正副會長參選人單聖玲（左起）、李娜亞。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會將舉辦正副會長選舉，今年為同額競選，正副會長參選人單聖玲（左起）、李娜亞。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會8日舉辦記者會，宣布聯合會在提名審查小組審核後，新一年度的正副會長為一組人同額參選。第46屆會長參選人為單聖玲，搭配的副會長參選人為李娜亞。單聖玲強調，未來希望繼續傳承過往，並且期待與社區及主流更進一步加強合作，讓中文教育在海外更為穩固紮根。

今年度的提名小組包括陳秋涼、李亭儀、陳美華等三人。聯合會預計於11日理事會中，由常務會員學校理事採無記名投票，選出正副會長。當選人會在7月1日正式接任職務。

北加州中文學校聯合會長王婉君表示，聯合會已經走過45年，將選出第46屆的會長，不斷地在既有基礎上累積。相信未來新一屆的團隊，能帶領北加州中文學校聯合會繼續成長茁壯，並且持續傳承中文與文化。

代表愛飛揚中文學校的單聖玲，畢業於台灣台北大學（原中興大學）企管研究所、紐約州立大學石溪分校應用數學及統計研究所，目前是愛飛揚非營利機構的校長。她表示，未來的服務主軸是發揚海外中文教育，並且同心努力於追求全人教育的使命。另一方面，也會與會員學校建立更深厚的關係，以及各校師資訓練與連結互助。

單聖玲說，北加州中文學校聯合會可以說是一個大家庭，互相幫助與關懷。每間學校的特色都不同，但是大家是各自朝著當初建校的使命前進。希望各學校能持續彰顯自己的特色與優勢，互補共進。

她指出，聯合會本身就是各校之間的平台，也是學生展示所學的地方。透過各種競賽，孩子能夠展現學習的成果。像是歌唱比賽、成語比賽、華測（聽讀、聽說讀寫）、燈籠創意比賽、迎春揮毫活動、朗讀、演講、閱讀、中翻英、西畫、國畫、書法等學術比賽，以及夏令營，都是推廣中文學習很好的途徑。同時，聯合會將繼續攜手各方教育資源，推廣中文。

北加州中文學校聯合會副會長候選人李娜亞畢業於中國文化大學藝術研究所，紐約市立大學廣播電視管理所，目前是灣谷中文學校校長。她表示，聯合會共有100多所會員學校，當選之後一定輔佐會長，共同為北加州中文教學與文化傳承努力。

加州 北加 教育

上一則

應對毒品危機 得先邁出一小步

下一則

灣區全球僑台商產學合作 大談無人機

延伸閱讀

華男癌歿 華聯會籌2萬辦後事

華男癌歿 華聯會籌2萬辦後事
馬州黎明中校歡送畢業生 16人同窗15年離情依依

馬州黎明中校歡送畢業生 16人同窗15年離情依依
北加州中華耆英聯合會 6/10歡慶雙親節

北加州中華耆英聯合會 6/10歡慶雙親節
費利蒙中文學校畢業典禮 溫馨感人

費利蒙中文學校畢業典禮 溫馨感人
聖地牙哥中文學校結業 學生流利秀華語與粵語

聖地牙哥中文學校結業 學生流利秀華語與粵語

熱門新聞

狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

2023-06-03 19:49
許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

2023-06-02 23:35
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
為慶祝全國甜甜圈日，國際甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在本周五免費贈送甜甜圈，灣區所有店鋪都會參加（取自Krispy Kreme臉書）

慶祝全國甜甜圈日 Krispy Kreme甜甜圈免費送

2023-06-01 17:07
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

2023-06-06 01:45
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

身分遭盜用… 金山華人被偷開網路帳戶 轉走6.5萬

2023-06-02 12:44

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡