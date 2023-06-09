中文學校聯合會正副會長選舉 單聖玲、李娜亞參選

北加州中文學校聯合會將舉辦正副會長選舉，今年為同額競選，正副會長參選人單聖玲（左起）、李娜亞。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會8日舉辦記者會，宣布聯合會在提名審查小組審核後，新一年度的正副會長為一組人同額參選。第46屆會長參選人為單聖玲，搭配的副會長參選人為李娜亞。單聖玲強調，未來希望繼續傳承過往，並且期待與社區及主流更進一步加強合作，讓中文教育 在海外更為穩固紮根。

今年度的提名小組包括陳秋涼、李亭儀、陳美華等三人。聯合會預計於11日理事會中，由常務會員學校理事採無記名投票，選出正副會長。當選人會在7月1日正式接任職務。

北加 州中文學校聯合會長王婉君表示，聯合會已經走過45年，將選出第46屆的會長，不斷地在既有基礎上累積。相信未來新一屆的團隊，能帶領北加州中文學校聯合會繼續成長茁壯，並且持續傳承中文與文化。

代表愛飛揚中文學校的單聖玲，畢業於台灣台北大學（原中興大學）企管研究所、紐約州立大學石溪分校應用數學及統計研究所，目前是愛飛揚非營利機構的校長。她表示，未來的服務主軸是發揚海外中文教育，並且同心努力於追求全人教育的使命。另一方面，也會與會員學校建立更深厚的關係，以及各校師資訓練與連結互助。

單聖玲說，北加州中文學校聯合會可以說是一個大家庭，互相幫助與關懷。每間學校的特色都不同，但是大家是各自朝著當初建校的使命前進。希望各學校能持續彰顯自己的特色與優勢，互補共進。

她指出，聯合會本身就是各校之間的平台，也是學生展示所學的地方。透過各種競賽，孩子能夠展現學習的成果。像是歌唱比賽、成語比賽、華測（聽讀、聽說讀寫）、燈籠創意比賽、迎春揮毫活動、朗讀、演講、閱讀、中翻英、西畫、國畫、書法等學術比賽，以及夏令營，都是推廣中文學習很好的途徑。同時，聯合會將繼續攜手各方教育資源，推廣中文。

北加州中文學校聯合會副會長候選人李娜亞畢業於中國文化大學藝術研究所，紐約市立大學廣播電視管理所，目前是灣谷中文學校校長。她表示，聯合會共有100多所會員學校，當選之後一定輔佐會長，共同為北加州中文教學與文化傳承努力。