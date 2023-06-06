政大校友會年會 年輕世代接棒

政大校友會參與的年輕校友很多。（記者李榮╱攝影）

北加州 政治大學校友會日前在桑尼維爾舉行戶外年會，同時進行會長與幹部的交接儀式。已經擔任兩年會長的林錦秀（Ginger Lin）卸下重任，由年輕校友鄭名雯接棒。

林錦秀表示，從自己2021年退休後，就從前會長李文珠手上接下政大校友會長的棒子，兩年的時間飛逝而過。回顧會長生涯，發現得到的比付出更多。雖然每個月都要寫月刊，並且規畫各項活動，所幸一直得到經文處與僑教中心的支持，非常感動。

她表示，當時決定提早退休，就是希望幫助台灣到美國打拚的年輕人做職場規畫與指導。沒想到接下會長後，有機會幾次舉辦針對年輕人的職涯規畫講座，巧妙地將義工工作與原本想要從事的方向結合在一起。

林錦秀表示，政治大學校友很多，向心力很強。北加 州校友會內還有許多小社團，例如健行社、展卷社、合唱團、職涯規畫社，以及熱舞社等。各種各樣的社團都有，也涵蓋不同年齡層的需求，「不得不讚嘆政大校友的多才多藝、臥虎藏龍，我們校友中的能人異士實在太多了。」

包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦、北加州中國大專校友會聯合會會長柯秀玫等人都到場致意。賴銘琪指出，政治大學的校友眾多，經文處內就有龐大的政治大學校友群。為了代表處的工作能夠順利運作，政治大學校友會活動他實在是「不敢不來」。而且林錦秀會長總是非常積極，多個月前就敲定時間。

他並指出，政大校友會幾乎是所有校友會中年輕校友最多的，很有活力。

新接任會長的鄭名雯表示，政大校友會傳統上每年都舉辦新春團拜、年會，以及九九重陽等三大活動，未來這些活動肯定繼續舉辦。另一方面，她也會秉持傳承的信念，希望將校友會打造為傳承的平台，期待更多灣區 新一輩的校友歸隊，互相學習與分享。