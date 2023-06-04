舊金山經文處 暑期華語課程開課

「風中之羽」的客家歌舞表演展示台灣特色。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 公立圖書館 與駐舊金山台北經濟文化辦事處共同舉辦暑期華語課程，並於3日正式啟動。舊金山經文處副處長朱永昌出席並致詞，他表示，很高興看到與舊金山公立圖書館之間的合作取得成功，也感謝當地的學校和慈善文化中心，為暑期課程提供高素質的教師資源。他說，希望學習中文不僅是學習一門流行的語言，更是掌握一種學習、了解和欣賞中國傳統文化的工具，預祝本次暑期華語課程取得圓滿成功。

舊金山公立圖書館與舊金山經文處教育組從2018年開始合辦華語課程，至今已有五年時間，並將課程擴大至公立圖書館旗下的十個分館，其中包括位於Larkin街100號的總館、Anza分館、Ingleside分館、Marina分館、Portola分館、West Portal分館共6個分館開設兒童華語班；另外，在Excelsior分館、Golden Gate Valley分館、列治文分館、訪谷區分館共四個分館開設成人華語班，

經文處副處長朱永昌出席在舊金山公立圖書總館舉行的啟動活動。（記者張曼琳／攝影） 參加啟動活動的官員和居民一同合影。（記者張曼琳／攝影）

各館師資均來自現有的台灣華語文學習中心的北加 州台灣會館、北加中華文化學習中心、愛飛揚中文學校以及北加州中文學校聯合會、聖亞納中文學校。經文處教育組表示，上述所有華語課程完全免費，每堂課都有獨立的主題，沒有華語基礎的人也可以自由參加，暑期華語課程是為了向居民提供更方便、更多元的途徑學習華語，以促進對台灣的了解。

啟動活動中，有多位中文教師進行現場教學示範，更有名為「風中之羽」的客家歌舞表演展示台灣特色。經文處也準備了紀念品供現場觀眾抽獎，舊金山圖書館則提供100本兒童書籍及手工勞作書用於抽獎。活動現場還設有各式攤位，包括台灣特色小點、體驗手作風箏、粽子、戲曲服裝臉譜彩繪以及彈珠台、台灣大富翁等童趣遊戲。