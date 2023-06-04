舊金山經文處 暑期華語課程開課
舊金山公立圖書館與駐舊金山台北經濟文化辦事處共同舉辦暑期華語課程，並於3日正式啟動。舊金山經文處副處長朱永昌出席並致詞，他表示，很高興看到與舊金山公立圖書館之間的合作取得成功，也感謝當地的學校和慈善文化中心，為暑期課程提供高素質的教師資源。他說，希望學習中文不僅是學習一門流行的語言，更是掌握一種學習、了解和欣賞中國傳統文化的工具，預祝本次暑期華語課程取得圓滿成功。
舊金山公立圖書館與舊金山經文處教育組從2018年開始合辦華語課程，至今已有五年時間，並將課程擴大至公立圖書館旗下的十個分館，其中包括位於Larkin街100號的總館、Anza分館、Ingleside分館、Marina分館、Portola分館、West Portal分館共6個分館開設兒童華語班；另外，在Excelsior分館、Golden Gate Valley分館、列治文分館、訪谷區分館共四個分館開設成人華語班，
各館師資均來自現有的台灣華語文學習中心的北加州台灣會館、北加中華文化學習中心、愛飛揚中文學校以及北加州中文學校聯合會、聖亞納中文學校。經文處教育組表示，上述所有華語課程完全免費，每堂課都有獨立的主題，沒有華語基礎的人也可以自由參加，暑期華語課程是為了向居民提供更方便、更多元的途徑學習華語，以促進對台灣的了解。
啟動活動中，有多位中文教師進行現場教學示範，更有名為「風中之羽」的客家歌舞表演展示台灣特色。經文處也準備了紀念品供現場觀眾抽獎，舊金山圖書館則提供100本兒童書籍及手工勞作書用於抽獎。活動現場還設有各式攤位，包括台灣特色小點、體驗手作風箏、粽子、戲曲服裝臉譜彩繪以及彈珠台、台灣大富翁等童趣遊戲。
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