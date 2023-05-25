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華埠非裔遊民命案 屋崙亞裔防罪委員會：已拘1嫌

記者張曼琳／屋崙報導
華埠聯絡員符美（右）公布4月犯罪數據。（記者張曼琳/攝影）
華埠聯絡員符美（右）公布4月犯罪數據。（記者張曼琳/攝影）

屋崙亞裔防罪委員會（AACC）24 日舉行每月例行會議。會上屋崙警局華埠聯絡員符美（Mae Phu）在公布4月犯罪數據時，提及了在上月26華埠街頭發生的兇案，並通知會員，警方日前逮捕了9名共涉及35宗連環搶劫案的未成年嫌犯。

當天例會中，符美表示，4月華埠地區共接到一宗嚴重的襲擊事件、三宗汽車盜竊案，兩宗商業盜竊案，一宗兇殺案和一宗槍擊案的報告。

符美介紹了發生在上月26日早晨7時左右，屋崙華埠10街夾Harrison街附近的兇殺案。根據本報此前報導，死者為一名30多歲的男性非裔遊民。

符美表示，了解大家都對案件的真相十分關心，「好消息是我們確實拘留了一名嫌犯，而且這絕對是一個孤立的事件，無須擔心同類事件會再次發生在社區中的其他人身上」。她感謝所有提供該案相關監控錄像和線索的個人和企業。

在會上，有公眾提問了關於該案的更多細節，但符美表示，儘管已經逮捕了一名嫌犯，但兇案小組仍在對案件進行調查，因此無法透露更多細節。但符美不認為案件涉及財務，並再次強調了案件為獨立事件，不會影響社區的其他成員。

也有社區人士在會上提出，希望見到更多會講中文的巡邏警員，以方便華埠居民舉報犯罪活動。對此，在場的亞裔巡邏警員Peng指出，無須擔心報案時不會講英文。目前警員的電話可撥打24小時的語言熱線，撥打熱線後會有會講廣東話和國語的翻譯人員記錄完整的報告，「這樣就不必專門尋找雙語警員，也可以做完整的報告」。

4月26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性...
4月26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一名30多歲的男性非裔遊民去世，屋崙警方在現場調查。（本報資料圖）

華埠 屋崙 亞裔

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