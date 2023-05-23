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北加州台灣工商會 王若衣接任會長

記者李榮／洛斯蓋圖報導
北加州台灣工商會舉行會長與理事交接。（記者李榮╱攝影）
北加州台灣工商會舉行會長與理事交接。（記者李榮╱攝影）

加州台灣工商會舉行第36屆會長與理事交接典禮。原會長蕭柏楊卸下重擔，今年由在青商會以及工商會服務多年的王若衣接任會長一職。王若衣表示，新的一屆將繼續傳承北加州台灣工商會的傳統，舉辦各式活動回饋社區，並增進會員的交流，讓大家在事業上能夠互相協助。

北加州台灣工商會介紹，工商會成立於1988年，多年來扮演來自台灣的工商界人士在北加州的經濟和專業交流平台，除了促進本地的商業發展和團結地方商業的合作力量外，也舉辦或參與各類活動，供會員間增進友誼，讓大家在事業上能互相關心、交流、協助。

 當日包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘棋、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長張秋雄、聖他克拉拉縣警長詹森（Bob Jonsen）、聖他克拉拉縣議員李洲曉夫人Sally Wu、佛利蒙副市長考克斯（Teresa Cox）等人都到場致意。林貴香、會計師王榮玫、全球玉山科技協會理事長胡立民等人，則提供贊助金，協助北加州台灣工商會推動各項會務的發展。

 王若衣致詞時表示，接下會長後將盡心盡力帶領團隊完成各項年度計畫及目標，努力為所有的會員服務、促進商業交流、回饋社區。同時，也會積極推廣台灣文化，並提升本地商貿與北美和世界各地台商的連結。

王若衣並表示，在未來一年的任期中，除了舉辦工商會慈善晚會、山水會、社區志工活動和工商研討會等例行活動外，並會辦理一系列的實體交流活動。希望為會員提供資源，大家一起學習企業經營新知，共同促進業務增長、改善個人生活品質和健康。

她透露，目前規畫的主題包括：「如何創辦並擴展初創企業的步驟」、 「如何像專家一樣掌握企業和個人財務」 、「如何全方面的改善健康」、「如何通過明確的銷售流程增加收入」、 「如何運用人工智能工具提高效率並節省營運成本」等。另外，也希望有更多心血加入北加州台灣工商會，共同服務社區。

 

王若衣（右）在青商會與工商會服務多年。左為林貴香。（記者李榮╱攝影）
王若衣（右）在青商會與工商會服務多年。左為林貴香。（記者李榮╱攝影）

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