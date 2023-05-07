阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

沙加緬度近年來無家可歸者四處紮營的問題嚴重，雖然政府不斷地呼籲清理這些占用公用土地、公園、道路的無家可歸者營地，但成果不彰。現在有間私人公司看不下去，直接花800元「買下」Lathrop Way公用道路周圍的土地，並驅趕在土地上紮營的無家可歸者。

沙加緬度的Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段，因為再往南就是美國河（American River），中間都是無法開發運用的河堤，許多無家可歸者就直接紮營在這塊土地上。

美國河防洪管理局總經理克爾（Tim Kerr）表示，沙加緬度市政府很難撤走那區的無家可歸者，尤其是限制他們在上面露營，是相當艱鉅的挑戰與任務。

Lathrop Way短短0.5英哩，再往南就是美國河，中間都是無法開發運用的河堤，無家可歸者就直接紮營在這塊土地上。（翻攝自CBS）

因為這塊土地屬於堤防的一部分，無法做任何開發使用，但卻可以以防洪地役權的方式出售，也就是說只是銷售土地使用的權利，而土地仍屬於州政府的。克爾表示，Dan Caputo 公司將這塊土地買下來後，使用權就轉移到公司身上，公司自然可以要求驅逐在私人土地使用權上隨意使用的人們，警方也能介入執行公權力，要求這些人離開私人土地。

不過沙加緬度的人們也好奇，為何這麼嚴重的無家可歸濫用公有地問題，要一家私人公司買下土地使用權後，才能執行？

沙加緬度縣無家可歸者服務和住房部員工海恩斯（Janna Haynes）表示，主要原因在於第九巡迴法院對馬丁訴博伊西案的判決，此判決要求政府在沒有足夠的庇護 空間下，市府、縣府都不能將無家可歸者從公共場所帶走。

海恩斯說：除非政府能夠為無家可歸者提供充足的安置空間，否則無法隨意帶走任何一個無家可歸者，這樣會違法。

克爾說，無家可歸者在公用地，尤其是河堤邊的土地露營，的確造成相當大的混亂，例如公家機關要修剪樹木、維護河川安全時，他們就造成了困擾。他說，政府並不介意一般民眾在河堤附近的土地進行娛樂活動等，但長期居住在上面還露營，真的是無法忍受。

Dan Caputo公司發布新聞稿指出，之所以想買下這塊地的使用權，主要原因是2019 年11月開始，無家可歸者開始在這塊地上露營，不少客戶也擔心安全問題，其中包括營地周圍至少發現四具屍體，不時也有非法毒品 、性工作者活動，甚至有人直接在河堤生火，造成危機。

Dan Caputo公司指出，過去幾年來，一直敦促當地官員解決Lathrop Way沿線的各種危險和非法活動，但政府一直無法有具體的動作，在等待政府回應時，公司團隊發現可以購買土地並以私有化的方式來解決問題，不僅可以替地區商業大樓建立更好的安全感，也是相當有建設性的行為。