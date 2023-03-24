慈濟北加分會 免費協助電子報稅

慈濟北加的報稅服務不需要提前預約，採收件制。（慈濟提供）

報稅 季起跑，慈濟基金會表示，2007年開始與國稅局（IRS）合作，為符合資格的家庭提供免費電子報稅服務，今年度慈濟北加 州分會至4月9日提供網路服務。

北加慈濟基金會表示，受過訓練的專業報稅志工提供準確且親切的報稅幫助，盡力為納稅人取得最高退稅款項，過去幾年都有舉辦活動，光在北加就有數千戶享受過服務。

慈濟提醒，為確保報稅人資料正確，請攜帶正本駕照或有照片證件，及正本社安卡或個人報稅識別號碼；還有去年稅表、W2或1099及其它收入報稅單，1095健保證明單及任何可節稅的單據證明（例：1098房貸表、房地稅稅單、學費、幼兒園學費證明、房租證明等），若有保護身分的IP Pin號碼也要提供。如民眾需直接將退稅存入銀行帳戶，則須帶上作廢支票。

不過慈濟提醒，複雜稅表不在報稅志工服務範圍內，例如資本利得損益、商業買賣損益、出租物業損益、農場業務損益等。

今年度慈濟報稅服務對象為2022年家庭或個人年收入不高於6萬元者，低於此門檻可享有此項由國稅局認證的報稅志工所提供的免費報稅服務。慈濟志工可說國語、廣東話、越南話及英文。慈濟北加州 分會服務無需預約，

電話：408-457-6963

電郵：[email protected]。