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全美華人網球賽 北加華體會奪季軍

記者李榮／灣區報導
北加州華人文化體育協會網球代表隊參加全美華人網球賽，獲得季軍。（華體會提供）
北加州華人文化體育協會網球代表隊參加全美華人網球賽，獲得季軍。（華體會提供）

首屆全美華人網球賽（The 1st Annual ACTA Tennis Invite）日前在南加州酒鄉特美谷（Temecula Valley）舉行，北加州華人文化體育協會副執行長董麗潔率精英團一行12人，代表舊金山與矽谷地區參加了此次長青組的比賽，經過激烈競賽後獲得團體季軍的成績。

2023「A&Z Pharmaceutical杯」全美華人網球賽是由全美華人網球聯合會（ACTA）組織，南加州酒鄉特美谷贊助、鳳凰衛視及其網絡播出平台支持的賽事，主旨是為網球而聚，並安排各式休閒活動，希望能展示水平、交流球技、廣交朋友、增進友誼，同時推動華人網球運動。

這次代表北加州華體會參賽的網球隊高手雲集，12名隊員中有三分之一是工程師，三分之一是企業主，另外還有三分之一是退休專業人士。其中包括前中國七項全能季軍選手；也有上市公司技術骨幹以及退休後才專注於網球運動的選手。

來自清華大學與台灣選手的黃金搭檔，打了7場男雙第一線，獲得全勝的佳績。領隊董麗潔和北大的楊莉君二位女將雙打四場，贏了兩場，輸了一場，一場和男雙選手廝殺憑，雙方平手。

此次的領隊董麗潔也是華體會副執行長，她早在八十年代初、還是大學生時就愛上了網球。移民美國後，對於網球的熱情有增無減，從1993年開始打美國「USTA League」。2003年之後，更一直為華人社區的網球普及及提高而奔走，在華體會的網球處做義工十幾年。董麗潔曾多次帶隊去參加中國常青藤的國際友好邀請賽，帶領團隊取得佳績。這次帶隊參加比賽，事先進行過多次的隊訓與團建，雖然比賽的動機是為了提升海外華人的凝聚力、推動華人網球事業的發展，但因實力不錯，全隊依然拿下團體組季軍的成績。

華人 加州 退休

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