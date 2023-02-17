麥奇藝廊 7藝術家展出

麥奇藝廊及麥奇小子教育中心負責人廖琇菁（Serene）表示，藝術不僅可以讓學習更專注，也能提升小朋友、學生美感。（麥奇藝廊提供）

麥奇藝廊與新亞洲當代藝術協會合辦「The Sun Still Shining」藝展，七位藝術家展出當代藝術作品，現場有免費藝術講座、學術交流活動，並與收藏家、藝術家面對面聊藝術，同時提供茶道活動，邀南灣家庭共襄盛舉。

麥奇藝廊及麥奇小子教育中心負責人廖琇菁（Serene）表示，新亞洲當代藝術協會過去都在舊金山 、東灣舉行藝展，這是麥奇藝廊首度與協會合辦藝展，希望藉由活動切磋藝術及交流，藉由作品撫慰人心，尤其後疫情 時代，陽光依然燦爛，大家更需怡情養性，培養更多生活趣味，此外，不少學生從小開始學習藝術，活動也會請藝術老師討論藝術相關的升學 可能性。

「The Sun Still Shining」藝展共七位在美當代藝術家作品，包括陳愛文、梁明明、梁禮清、黃幼明、雷振鏞、潘育川、謝植明。

廖琇菁說，藝術不僅可以讓學習更專注，也能提升小朋友、學生美感，未來考慮每年都舉辦藝展，也會不定期舉行師生聯展或學生作品發表會，歡迎南灣對藝術有興趣的家庭，來看藝術作品。

時間：2月18日晚上7時30分至9時30分開展，之後每周六上午9至12時、周日下午12至17時，3月18日結束

地點：麥奇藝廊（1260 S.Abel Street Milpitas, CA 95035）