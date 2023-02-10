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灣區媽媽教室 17日談中醫養生

記者江碩涵／灣區報導
陳芳杏（Anita Chen Marshall, DAOM, Pharm.D., L.Ac.）是加州和夏威夷州執照中醫師，也是加州執照藥劑師。（受訪者提供）
陳芳杏（Anita Chen Marshall, DAOM, Pharm.D., L.Ac.）是加州和夏威夷州執照中醫師，也是加州執照藥劑師。（受訪者提供）

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗指出，本次「醫健講座」邀來加州執照藥劑師暨執照中醫師陳芳杏，替大家分享「如何判斷自己的體質、 辨別合適養生的方法」。

陳芳杏（Anita Chen Marshall, DAOM, Pharm.D., L.Ac.）是加州及夏威夷執照中醫師，也是加州執照藥劑師，在Alameda擁有私人中醫診所，實踐領域包括疼痛管理、女性健康（不孕、經前綜合症、更年期等）、針炙美容、過敏、關節炎、焦慮、抑鬱和減輕壓力，及消化和呼吸系統疾病、戒煙、減肥、化療放療的支持療法。

她以45年的中西醫臨床經驗，為病人提供最佳護理治療，除提供針炙及中藥治療，也常為病人檢查中西藥相互作用，飲食和營養補充劑，為病人提供資訊，如何減輕壓力和改變生活方式。她的理想目標是以推廣中醫來接洽中西醫學之間的差距，以獲得最佳治療效果。

時間：2月17日（周五）上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas CA 95035）

詢問電話：408-252-7070

加州 灣區 醫學

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