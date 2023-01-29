我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

華裔生徐佳佳 入圍雷傑納隆科學獎40人決賽

記者丁曙／綜合報導
聖地牙哥華裔女生徐佳佳，入圍2023雷傑納隆科學獎40人決賽榜。（受訪者提供）
聖地牙哥華裔女生徐佳佳，入圍2023雷傑納隆科學獎40人決賽榜。（受訪者提供）

雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search）2023年40人決賽名單24日公布，入圍者代表14個州的34所學校。南加州地區華裔女生徐佳佳（Ellen Xu）上榜，獲得競爭總獎金額超過180萬元、個人最高獎金25萬元的決賽資格。入圍標準是學生的科學研究的獨特性和創造性，以及在課堂內外的成就和領導力，最終從300名學者和1949名參賽者中脫穎而出。

雷傑納隆科學獎是美國歷史最悠久、最負盛名的高中生科學和數學競賽。徐佳佳是聖地牙哥（San Diego）地區的德爾諾特高中（Del Norte High School）學生，科研項目「用於川崎病診斷的深度卷積神經網絡」，探索兒童心臟病的病因。徐佳佳已經被史丹福大學（Stanford university）提前錄取，今年秋季入學深造，繼續追求對電腦科學、數學和跨學科領域的興趣。

40位決賽入圍者將參加2023年3月為期一周的比賽，在此期間，他們將經歷嚴格的評審過程，超越他們自己的研究，涵蓋其他科學學科，並爭奪超過180萬美元的獎項。他們還將有機會在3月12日虛擬「公眾日」（Public Day）活動中，與著名科學家互動並分享他們的研究成果。前10名獲獎者將在3月14日頒獎典禮上公布。40位入圍者每人至少獲頒2萬5000元獎學金，前10名的獎金從4萬元到25萬元不等。

入圍 2023 加州

上一則

北加半月灣槍擊案導火線 竟是一張100元帳單

下一則

運動員+模特+史大新生 谷愛凌3身分完美平衡

延伸閱讀

「女妖」飆演技 柯林法洛奧斯卡封帝呼聲高

「女妖」飆演技 柯林法洛奧斯卡封帝呼聲高
最爛女主角提名12歲童星 金酸莓獎道歉

最爛女主角提名12歲童星 金酸莓獎道歉
入圍奧斯卡 楊紫瓊欣喜若狂卻又感傷

入圍奧斯卡 楊紫瓊欣喜若狂卻又感傷
湯姆克魯斯沒入圍奧斯卡影帝 「捍衛戰士2」製片好委屈

湯姆克魯斯沒入圍奧斯卡影帝 「捍衛戰士2」製片好委屈
媽的多重宇宙 奧斯卡提名11項 楊紫瓊搶影后 關繼威入圍男配角

媽的多重宇宙 奧斯卡提名11項 楊紫瓊搶影后 關繼威入圍男配角

熱門新聞

房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍擊案導火線 竟是一張100元帳單

2023-01-29 00:02
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23
半月灣23日下午發生槍擊案，共有7人死亡、1人重傷。(取自電視畫面)

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

2023-01-26 23:59
居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）

半月灣大屠殺 確認五死者為華人

2023-01-25 16:46

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮