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台新創團隊 矽谷演示交流

記者李怡／舊金山報導
台灣35新創團訪舊金山。（受訪者供圖）
台灣35新創團訪舊金山。（受訪者供圖）

矽谷日前舉行一場大規模新創團隊提案會，共有35個台灣團隊上台提案，並和矽谷新創、加速器和投資人交流，以促台灣新創融入國際視野。

台灣演示日（Taiwan Demo Day ）項目，是台灣政府推動新創的一個重要活動，也是第一次有35隊台灣新創團隊齊聚矽谷，向矽谷主流投資人和關鍵夥伴進行提案。

台灣演示日的多數創新團隊是來自今年CES展，由國科會攜手國發會、經濟部、數位部攜眾多新創團隊進軍CES 2023，並以「智慧生活」、「智慧醫療」、「AI及資安」、「運動及綠能」及「學研新創科技」展現新創代表隊優勢技術，其中又以智慧相關的議題最受國際歡迎，甚至還有不少國際團隊已與新創團隊做更深一步的接觸，可望看到新創在國際舞台上大放異采。

本次提案交流會議領域涵蓋廣泛包括，綠色體育運動、半導體、衛星通訊及資安、人工智慧、智慧生活及生技醫療等，其中又以生技醫療相關的題目較與消費市場貼近，而獲得市場關注。

參與本次提案交流會的成員之一的連俊宏博士表示，舊金山矽谷是本次到訪美國的必經之站。因矽谷以活絡創新的創業環境著稱，本次之行收穫滿滿。其中包括與史丹福大學的研創中心建立鏈接，拿到溪谷投資人的資源引薦與項目支持。之後還會根據項目需求再走訪幾家企業與高校，建立更深度的鏈接，不虛此行。

台灣國科會副主委陳宗權率領代表團參加CES，並在矽谷舉行的台灣演示日中致詞，勉勵新創團隊。

台灣國科會副主委陳宗權率領代表團參加CES，並在矽谷舉行的台灣演示日中致詞，勉勵...
台灣國科會副主委陳宗權率領代表團參加CES，並在矽谷舉行的台灣演示日中致詞，勉勵新創團隊。（受訪者供圖）

矽谷 投資 CES

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